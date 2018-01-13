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Kağıt toplayıcılarının barındığı konteynerde yangın: 3 ölü

Beylikdüzü'nde ikisi Afganistanlı, ikisi Pakistanlı kağıt toplayıcısı 4 işçinin  kaldığı demir saclardan yapılmış konteynerde yangın çıktı.

13 Ocak 2018 Cumartesi 07:58
Kağıt toplayıcılarının barındığı konteynerde yangın: 3 ölü

Beylikdüzü'nde kağıt toplayıcılarının barındığı  konteynerde çıkan yangında ikisi Afganistanlı, biri Pakistanlı üç kişi hayatını  kaybetti. 

Kavaklı Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde kağıt  toplayıcılarının bulunduğu alanda 4 işçinin barındığı konteynerde henüz  belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık  ekipleri sevk edildi.

Demir saclardan kurulan konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince  söndürüldü.

Olayda, alevlere uykuda yakalanan ve kimlikleri henüz tespit  edilemeyen ikisi Afganistanlı, biri Pakistanlı üç işçi yaşamını yitirdi.

Yaralı kurtulan bir Pakistanlı ise ambulansla götürüldüğü Bağcılar  Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Güvenlik şeridi çekilen alanda polis ekipleri inceleme yaptı.

Cesetlerin, savcılık incelemesinin ardından otopsi merkezine  götürüleceği öğrenildi.

Görgü tanığı Afganistanlı Seyit İkram, gazetecilere yaptığı  açıklamada, arkadaşlarının elektrikli sobayı yaktıktan sonra uyuduğunu ancak  yangının nasıl çıktığını bilmediklerini ifade etti.

Yangında ölen ve yaralanan yabancı uyrukluların kimliklerinin  belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 07:58
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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