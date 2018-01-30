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Kağıt kesiğinin neden çok acıtır?

Elinizi kestiğinizde yapmanız gereken şey; yarayı yıkayıp, yara bandıyla sarmak!

30 Ocak 2018 Salı 19:45
Kağıt kesiğinin neden çok acıtır?

Kağıt kesiğinin neden olduğu acıyı bilmeyen yoktur... Uzmanlar o acının altında yatan sebebin mikroskopik seviyede gizli olduğunu ve kişilerin çok acı çekmesine neden olduğunu söylüyor. Kağıt, bir ahşap veya plastiği dahi kesebiliyorken, cildi de kolaylıkla yaralayabilir. Kağıt kesiği kişiye oldukça acı verir, peki bunun nedeni nedir? Uzmanlar kağıt kesiğinin acıya sebep olmasının birkaç nedeni olduğunu söylüyor.

Öncelikle parmaklarımızda ve ellerimizde hassas sinirler bulunmaktadır. Böylece kâğıt, parmağınızı kestiğinde beyne acı sinyalleri gönderilir. Kağıt kesiği, pürüzsüz bir kesik değildir. Kağıdın kenarına bir mikroskop altında bakarsanız tıpkı köpekbalığının dişleri gibi sivri uçlu olduğunu görürsünüz. Bu, acı veren yaralara sebep olur. Ayrıca kağıt, ahşap ve kimyasallardan yapılır. Ahşap ve kimyasal kombinasyonu deride sıkışabilir. Bu da kesik yerin tahriş olmasına ve yaranın günlerce sızlamasına sebep olur. Eğer bir gün kağıt kesiğine maruz kalırsanız hemen yarayı yıkayın ve üzerine bir bant yapıştırın...

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 19:45
  1. Kağıt kesiği
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