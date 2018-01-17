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Kaftancıoğlu'ndan skandal açıklama: Demirtaş'a selam gönderdi

Terör örgütlerine desteğini esirgemeyen CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bu sefer de terör örgütü propagandası yapmak, teröre destek vermek, terör örgütüne üye olmak suçlarından cezaevinde olan Selahattin Demirtaş'a selam gönderdi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 15:07

Terör örgütlerine desteğini esirgemeyen CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bu sefer de terör örgütü propagandası yapmak, teröre destek vermek, terör örgütüne üye olmak suçlarından cezaevinde olan Selahattin Demirtaş'a selam gönderdi. Bu durum işte CHP'nin düştüğü durum dedirtti. Kaftancıoğlu'nun, Gezi ve Kobani provokasyonunu destekleyen, Ermeni soykırım yalanını savunan, PKK destekçisi skandal tweetleri CHP'de de büyük tepki uyandırmıştı.

Geçtiğimiz gün yapılan kongreyle CHP'nin İstanbul teşkilatına başkan olarak seçilen Canan Kaftancıoğlu'nun, 15 Temmuz'da darbeyi durduran halka 'DEAŞ'çi' muamelesi yapan, Gezi ve Kobani provokasyonunu destekleyen, Ermeni soykırım yalanını savunan skandal tweetleri ve açıklamaları CHP'yi sarsmaya devam ediyor.

Kaftancıoğlu bugün kameraların önüne geçti ve skandallarını savunmaya devam etti.

Devlete "seri katil" diyen Canan Kaftancıoğlu'nun HDP'ye ve PKK'ya verdiği destek ile skandal açıklamalarına bir yenisini ekledi. Kaftancıoğlu, HDPKK'nın hapisteki genel başkanı Selahattin Demirtaş'a selam gönderdi.

Kaftancıoğlu, Selahattin Demirtaş ile birlikte olduğu fotoğrafı göstererek "Hiçbir rahatsızlık duymuyorum. Buradan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a selam gönderiyorum" dedi.

Bu açıklamalar CHP çevrelerinde de büyük rahatsızlığa neden oldu. Partinin ulusalcı kanadı Kılıçdaroğlu'nu partiyi terör örgütlerine teslim etmekle suçluyor.

 

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 15:07
  1. DEAŞ
  2. HDP
  3. PKK
  4. CHP
  5. Canan Kaftancıoğlu
  6. Selahattin Demirtaş
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