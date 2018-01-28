Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kaftancıoğlu'ndan şehit cenazesinde takıyye

Canan Kaftancıoğlu çizdiği kötü imajı temizlemek için "milliyetçi" rolüne bürünmeye çalışıyor. Şehit cenazelerine katılıyor, tweet atmıyor.

28 Ocak 2018 Pazar 18:03
Kaftancıoğlu'ndan şehit cenazesinde takıyye

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Türk milletinin hassas olduğu konulara tamamen zıt bir tutum sergileyerek tepki çekmişti.

Bu tepkilerin ardından, önce düzenlediği toplantılarda "ben öyle demek istemedim" tarzı cümleler kurması, daha sonra ise tweet atmayı bırakması dikkat çekmişti.

İMAJ DÜZELTME ÇALIŞMALARI

Son olarak "Ulan gerzekler ben oğlumu şehit olsun diye mi büyüttüm dersek oğlumuz şehit olmayabilir" cümlelerini kurmuş olan Kaftancıoğlu, şimdi şehit cenazesinde boy gösterdi.

Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan'ın 15 Temmuz Şehitler Camii'nde düzenlenen cenazesine katılan Kaftancıoğlu, burada şehidin acılı annesi Nihal Mehmethan'a sarılarak üzüntüsünü paylaştı.

ensonhaber

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 18:03
  1. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
  2. Türk milleti
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kulak çınlamasının nedenleri
    1. Kulak çınlamasının nedenleri
    2. Alman siyasetçiden alçak ifade:..
    3. Hasip Kaplan haddini iyice aştı!
    4. Diyarbakır Türk bayraklarıyla süslendi
    5. Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
    6. PKK sevici Deniz Naki disipline sevk..
    7. Kastel Cündo köyü terör örgütünden..
    8. Afrin'de kirli ittifak! PYD için bakın..
    9. Kaftancıoğlu'ndan şehit cenazesinde..
    10. O saldırgan hakkında flaş karar
    11. Personel alana 2 bin lira
    12. Dağılan PYD'den yeni plan! Kandil..
    13. Batıdaki cephede bombardıman başladı...
    14. İçişleri'nden sert açıklama! Harekete..
    15. Az önce Burseya'da yakalandılar! İşte..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Refik..
    17. Galatasaray, Terim'le kendine geldi
    18. Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 5-2 yendi
    19. Reyhanlı'ya bir roketli saldırı daha!
    20. Çamaşır ipi hayatını kurtardı
    Batı'dan Mehmetçik'i güldüren haber! Gizli silah sandılar
    Batı'dan Mehmetçik'i güldüren haber! Gizli silah sandılar
    'Ölürüm Türkiyem'i duyan it sürüsü böyle çıldırdı
    'Ölürüm Türkiyem'i duyan it sürüsü böyle çıldırdı
    İran'dan Afrin açıklaması: Türkiye ABD'nin...
    İran'dan Afrin açıklaması: Türkiye ABD'nin...
    Sanatçılara Afrin çağrısı: Meydana inin
    Sanatçılara Afrin çağrısı: Meydana inin
    TSK Münbiç'te sürpriz yaptı! PYD ve ABD'yi korkutan patlama
    TSK Münbiç'te sürpriz yaptı! PYD ve ABD'yi korkutan patlama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Çocuğu hakkında yakalama kararı verilen Haşim Kılıç'tan ilk açıklama
    Çocuğu hakkında yakalama kararı verilen Haşim Kılıç'tan ilk açıklama
    12 bin kişilik ordu! Suriyeli aşiretlerden flaş çağrı...
    12 bin kişilik ordu! Suriyeli aşiretlerden flaş çağrı...