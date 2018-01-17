Kaftancıoğlu'na AK Parti'den sert tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Canan Kaftancıoğlu skandalını örtbas etmeye çalışan CHP yönetimine ve skandal paylaşımların sahibi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bugün devir teslim töreninde yaptığı konuşmasında “Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diliyorum, küfür olduğunu farketmemişim” diyen CHP’nin yeni İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na AK Partili Bülent Turan’dan istifa çağrısı geldi.

İşte Bülent Turan'ın açıklamaları;

TÜM MİLLETİMİZDEN ÖZÜR DİLEMELİ

Canan Kaftancıoğlu'nun bugün Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemesi yetmez. CHP'nin yeni İl Başkanının tüm Türkiye'den, tüm milletimizden özür dilemesi gerekiyor. Yaşadığımız kanlı darbe girişimi sonrası attığı tweetler milletimize, devletimize hakaret anlamı taşıyor. Bu tweetler, İl Başkanının nasıl bir dünya görüşüne sahip olduğunu ortaya koyuyor.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİ SAVUNAN BİR İL BAŞKANI

DHKP-C gibi terör örgütlerini savunan, HDP'ye, TKP'ye yakınlık duyan, sözde Ermeni soykırımı konusunda Türkiye karşıtı tezleri savunan bir profil çıkıyor karşımıza.

AK PARTİLİ OLSAYDI CHP TOPTAN SALDIRIYA GEÇERDİ

Bu skandal paylaşımları yapan bir AK Parti yetkilisi değil, sıradan bir üyesi bile olsaydı CHP toptan saldırıya geçer, her köşe başında eylemler düzenlerdi. Böylesine samimiyetsiz, ikiyüzlü bir siyasi ahlâka sahipler.

CHP SKANDALIN ÜSTÜNÜ ÖRTMEYE ÇALIŞIYOR

Milletimizin CHP'den beklediği, bu skandalın üstünü örtmesi değil, bunun hesabını vermesidir. Kaftancıoğlu'nun tutumu karşısında CHP yönetiminin doğru düzgün bir ses çıkarmaması, suskun kalması ibret vericidir. Mustafa Kemal'in partisinin bu hâle gelmiş olması CHP tarihi için utanç vericidir.

CANAN KAFTANCIOĞLU'NUN SKANDAL TWEETLERİ