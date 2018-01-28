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Kaftancıoğlu şehit cenazesinde!

Canan Kaftancıoğlu çizdiği kötü imajın üstünü örtebilmek için şehit cenazelerine gitmeye başladı. Kaftancıoğlu, terör örgütü lehine paylaşımlarıyla tepki çekmişti.

28 Ocak 2018 Pazar 20:49
Kaftancıoğlu şehit cenazesinde!

CHPİstanbulİl BaşkanıCanan Kaftancıoğlu, Türk milletinin hassas olduğu konulara tamamen zıt bir tutum sergileyerek tepki çekmişti.

Bu tepkilerin ardından, önce düzenlediği toplantılarda "ben öyle demek istemedim" mealinde cümleler kurması, daha sonra ise tweet atmayı bırakması dikkat çekmişti.

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Son olarak "Ulan gerzekler ben oğlumu şehit olsun diye mi büyüttüm dersek oğlumuz şehit olmayabilir" cümlelerini kurmuş olan Kaftancıoğlu, şimdi şehit cenazesinde boy gösterdi.

Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan'ın 15 Temmuz Şehitler Camii'nde düzenlenen cenazesine katılan Kaftancıoğlu, burada şehidin acılı annesi Nihal Mehmethan'a sarılarak üzüntüsünü paylaştı.

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 20:49
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