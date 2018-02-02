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Kaftancıoğlu o tweet'lerin arkasında durdu

Canan Kaftancıoğlu, gündem olan tweetleriyle ilgili 'görüşlerim aynı' dedi.

02 Şubat 2018 Cuma 14:22

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, FOX Tv'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk oldu.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Kaftancıoğlu, attığı skandal tweetlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

'FARKLI NOKTADA DEĞİLİM'

Kaftancıoğlu, ideolojik ve politik olarak aynı şeyleri düşündüğü söylerken 'Canan Kaftancıoğlu olarak sosyal medyada paylaşımlarım var. İdeolojik ve politik olarak bakıldığında geçmişle bugün arasında, geldiğim noktada hiç bir farklı noktada değilim. Canan Kaftancıoğlu olarak beni ifade ediyor ama İstanbul İl Başkanı olarak o şekilde tweet yazar mıyım, o düşünce o duygu da 'evet', ama il başkanı olarak o şekilde tweet yazar mıyım benim sorumluluklarım farklı.' ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 14:22
  1. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
  2. FOX Tv
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