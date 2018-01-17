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Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu,"Bizim için anne olmak ve annelik kutsaldır. Kimsenin annesine söz söylemeyeceğim gibi Sayın Erdoğan'ın annesine de söz ettirmem Gezi sürecinde Erdoğan ilgili paylaştığım mesaj nedeniyle kendisinden samimi olarak özür diliyorum” dedi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 14:43
Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi

CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Dr. Canan Kaftancıoğlu için devir teslim töreni düzenlendi. Törende Kaftancıoğlu, Cemal Canpolat 'tan görevi teslim aldı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sert sözlerle eleştirdiği Canan Kaftancıoğlu  hakkındaki iddialarla ilgili konuştu. Kaftancıoğlu, Gezi sürecinde, paylaştığı bir tweet için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi. Kaftancıoğlu şunları söyledi: "Bizim için anne olmak ve annelik kutsaldır. Kimsenin annesine söz söylemeyeceğim gibi Sayın Erdoğan'ın annesine de söz ettirmem Gezi sürecinde Erdoğan ilgili paylaştığım mesaj nedeniyle kendisinden samimi olarak özür diliyorum." 

Konuşma sonrasında bir basın mensubunun 4 yıl önce paylaştığınız tweet için neden şimdi özür diliyorsunuz? geç kalınmamış mı? sorusu üzerine Kaftancıoğlu; "Yeni farkettim şimdi özür diliyorum ve pişmanım. O twiti de umarım arkadaşlar sayfamdan kaldırmışlardır" ifadelerini kaydetti.

AK PARTİ'DEN İLK TEPKİ 

Kaftancıoğlu'nun sözleri sonrası AK Parti'den ilk tepki geldi. AK Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Canan Kaftancıoğlu'nun bugün Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemesi yetmez. CHP'nin yeni İl Başkanının tüm Türkiye'den, tüm milletimizden özür dilemesi gerekiyor. Yaşadığımız kanlı darbe girişimi sonrası attığı tweetler milletimize, devletimize hakaret anlamı taşıyor. Bu tweetler, il başkanının nasıl bir dünya görüşüne sahip olduğunu ortaya koyuyor"dedi.


 

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 14:43
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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