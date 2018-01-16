CHP'li Kaftancıoğlu, hain Can Dündar ve Demirtaş'la baya sıkı fıkıymış

CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığına seçilen Canan Kaftancıoğlu'nun attığı skandal tweetler sonrası savcılık harekete geçmişti. Şimdi de Kaftancıoğlu'nun vatan haini Can Dündar ve terör destekçisi Demirtaş'la samimi olduğu ortaya çıktı.

HAİNLERLE SAMİMİ POZLAR



Kaftancıoğlu'nun, tutuklu bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'la ve Almanya'ya kaçan Can Dündar'la sosyal medyada yer alan samimi pozları dikkat çekti.