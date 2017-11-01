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Kafkasya Marşı nasıl İzmir Marşı oldu?

İzmir Marşı olarak bilinen marşın aslında I. Dünya Savaşı sırasında Kafkas İslam Ordusu'na ithafen "Kafkasya Marşı" olarak yazıldığını çok az kişi biliyor.

01 Kasım 2017 Çarşamba 01:31

İzmir Marşı olarak bilinen marşın aslında I. Dünya Savaşı'nda Kafkasya Cephesi'nde Şark Ordular Grubu'na bağlı Kafkas İslam Ordusu'na ithafen "Kafkasya Marşı" olarak yazıldığı ve bestelendiği çok az kişi tarafından biliniyor. Kafkasya Marşı, son dönemlerde 16 Nisandaki referandumda "hayır" oyu atacağını açıklayan çevrelerin söylediği İzmir Marşı'nın özgün hali aynı zamanda.

Kafkasya Marşı'nın tarihi kayıtlarda geçen hikayesi şöyle: 'Kafkas İslam Ordusu', Osmanlı Devleti'nin Doğu Ordular Grubu'na bağlı bir askeri birimdi. Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın emriyle ve tamamen Müslümanlardan oluşan ordu, Bakü Muharebesi'ni kazanarak 15 Eylül 1918'de Bakü'ye girmişti. Marşın bestecisi İzzettin Hümayi Elçioğlu'nun o günlerde 38 yaşında olduğu halde bu cephede savaştığı tahmin ediliyor.

Odatv sitesinde yer alan habere göre ise İzmir Büyükşehir Belediyesi marşın 1923 yılında Alman besteci Kurt Striegler tarafından bestelendiğini, notaların uzun bir süre kayıp olarak kaldığını ve 2007 yılında bulunduğunu açıklamıştı.

Kafkasya Marşı'nın sözleri ise şöyle:

Kafkasya dağlarında çiçekler açar
Altın güneş orda, sırmalar saçar.
Bozulmuş düşmanlar hep yel gibi kaçar

Kader böyle imiş ey garip ana
Kanım helâl olsun güzel vatana.

Kafkasya dağlarında oturdum kaldım
Sehit olanları deftere yazdım
Öksüz yavruları ben bağrıma bastım

Kader böyle imiş ey garip ana
Kanım helâl olsun güzel vatana.

Türk oğluyum ben ölmek isterim
Toprak diken olsa yatağım yerim
Allah'tan utansın dönenler geri

Kader böyle imiş ey garip ana
Kanım helâl olsun güzel vatana

Kafkasya dağlarına bomba koydular
Türk'ün sancağını öne koydular
Şanlı zaferlerle düşmanı boğdular

Kader böyle imiş ey garip ana
Kanım helâl olsun güzel vatana.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 01:31
  1. Kafkasya Marşı
  2. İzmir Marşı
  3. Kafkasya Marşı nasıl İzmir Marşı oldu?
  4. 1. Dünya Savaşı
  5. Kafkasya Cephesi
  6. Kafkas İslam Ordusu
  7. Enver Paşa
  8. Bakü
  9. Bakünün kurtarılması
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