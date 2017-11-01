Kafkasya Marşı nasıl İzmir Marşı oldu?

İzmir Marşı olarak bilinen marşın aslında I. Dünya Savaşı'nda Kafkasya Cephesi'nde Şark Ordular Grubu'na bağlı Kafkas İslam Ordusu'na ithafen "Kafkasya Marşı" olarak yazıldığı ve bestelendiği çok az kişi tarafından biliniyor. Kafkasya Marşı, son dönemlerde 16 Nisandaki referandumda "hayır" oyu atacağını açıklayan çevrelerin söylediği İzmir Marşı'nın özgün hali aynı zamanda.

Kafkasya Marşı'nın tarihi kayıtlarda geçen hikayesi şöyle: 'Kafkas İslam Ordusu', Osmanlı Devleti'nin Doğu Ordular Grubu'na bağlı bir askeri birimdi. Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın emriyle ve tamamen Müslümanlardan oluşan ordu, Bakü Muharebesi'ni kazanarak 15 Eylül 1918'de Bakü'ye girmişti. Marşın bestecisi İzzettin Hümayi Elçioğlu'nun o günlerde 38 yaşında olduğu halde bu cephede savaştığı tahmin ediliyor.



Odatv sitesinde yer alan habere göre ise İzmir Büyükşehir Belediyesi marşın 1923 yılında Alman besteci Kurt Striegler tarafından bestelendiğini, notaların uzun bir süre kayıp olarak kaldığını ve 2007 yılında bulunduğunu açıklamıştı.



Kafkasya Marşı'nın sözleri ise şöyle:



Kafkasya dağlarında çiçekler açar

Altın güneş orda, sırmalar saçar.

Bozulmuş düşmanlar hep yel gibi kaçar



Kader böyle imiş ey garip ana

Kanım helâl olsun güzel vatana.



Kafkasya dağlarında oturdum kaldım

Sehit olanları deftere yazdım

Öksüz yavruları ben bağrıma bastım



Kader böyle imiş ey garip ana

Kanım helâl olsun güzel vatana.



Türk oğluyum ben ölmek isterim

Toprak diken olsa yatağım yerim

Allah'tan utansın dönenler geri



Kader böyle imiş ey garip ana

Kanım helâl olsun güzel vatana



Kafkasya dağlarına bomba koydular

Türk'ün sancağını öne koydular

Şanlı zaferlerle düşmanı boğdular



Kader böyle imiş ey garip ana

Kanım helâl olsun güzel vatana.