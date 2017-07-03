Kafirler! Camiden çıkanlara silahlı saldırı
Fransa'nın Avignon kentinde bir camiden çıkanlara yönelik silahlı saldırıda sekiz kişi yaralandı03 Temmuz 2017 Pazartesi 06:20
Avignon kentinde saat 22:30 sıralarında bordo renkli bir araç ile caminin bulunduğu yere gelen iki kişi çevredekilere ateş açtı. Camiden çıkanlardan sekiz kişi açılan ateş sonucu yaralandı.
Arrahma camiinden çıkanlara yönelik saldırının nedeni henüz belirlenemedi. Fransız polisi terörist bir saldırı olup olmadığını araştırmaya başladı.