Kafirler! Camiden çıkanlara silahlı saldırı

Avignon kentinde saat 22:30 sıralarında bordo renkli bir araç ile caminin bulunduğu yere gelen iki kişi çevredekilere ateş açtı. Camiden çıkanlardan sekiz kişi açılan ateş sonucu yaralandı.

Arrahma camiinden çıkanlara yönelik saldırının nedeni henüz belirlenemedi. Fransız polisi terörist bir saldırı olup olmadığını araştırmaya başladı.