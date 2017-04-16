Kafede silahlı çatışma: 2 ölü, 3 yaralı

Olay, saat 14.30 sıralarında Çankaya ilçesindeki Yıldızevler 4. Cadde’de bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat A. isimli şahıs, yanındaki 2 kişi ile birlikte alacak-verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Mustafa Ö. ve yanındaki 3 kişinin bulunduğu kafeye geldi. Tarafların birbirine silah çekmesi üzerine 3’ü ağır 5 kişi yaralandı. Vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans intikal etti. Sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan 2 kişinin hayatını kaybettiği, yaralılardan 1 kişinin durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara Valisi Topaca olay yerine geldi

Silahlı çatışmanın referandum günü gerçekleşmesi akıllara durumun siyasi olabileceği ihtimalini de getirdi. Ankara Valisi Ercan Topaca, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan da Topaca’ya eşlik etti. Yetkililerden bilgi almasının ardından olay yerindeki vatandaşlarla konuşan Topaca, konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Faillerden 1’inin yakalandığını, 2 kişinin kaçtığını ifade eden Topaca, “2 ölü, 3 de yaralı var. Yaralılardan birinin durumu biraz hassas. Siyasi bir boyutu gözükmüyor. Tamamıyla iki grubun kendi arasındaki parasal bazı ilişkiler, ihale işleriyle bağlantılı olduğunu tahmin ediyoruz” diye konuştu.