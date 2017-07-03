Kafatası kulesi ülkeyi karıştırdı

Bilim insanları, günümüzde Mexico City'nin bulunduğu Azteklerin başkenti olan Tenochtitlan Templo Mayor (Büyük Tapınak) yakınlarında silindirik yapılar içinde kireçle kaplı 676 kafatası buldu.

KURBAN RİTÜELLERİ YAPILDIĞI BİLİNİYOR

Yapılan bu buluş Aztek İmparatorluğunun kurban ritüelleri ile ilgili soruları tekrar gündeme getirdi. Aztekler ve diğer Orta Amerika halklarının güneşe adaklar adayıp, kurban ritüelleri yapıldığı biliniyor.

Yapılan keşifle ilgili antropolog Rodrigo Bolanos, “ Sadece genç erkekleri bulmayı bekliyorduk, savaşa giden gençler gibi, fakat kadın ve çocuklar çok beklenmedik bir buluştu bizim için. Hakkında bir bilgiye sahip olmadığımız bir olay yaşanmış, böyle bir durumla ilk defa karşılaşıyoruz, en azından Huey Tzompantli tarihinde ilk” dedi.

Huey Tzompantli, Hernan Cortes liderliğindeki İspanyol istilacıların 1521’de şehri istila ettiklerinde korkutulması için kafataslarından inşa edilmiş bir yapı. Arkeolog Raul Barrera, bu yapının, Cortes’le savaşan askerlerin anılarından da teyit edildiği üzere, en büyük kafatası yapısı olduğu belirtti. Barrera kafataslarının halka gösterimi yapıldıktan sonra altı metre çapında bir kule oluşturarak dizilebileceğini söyledi.