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Kafasına vurduğu askerin ölümüne sebep olan komutanla ilgili yeni detay

Bursa'da telefonla konuştuğu için Başçavuş Osman Hancı’nın miğferle kafasına vurması sonucu hayatını kaybeden Gökhan Kılıç'la ilgili yeni detay ortaya çıktı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 21:05
Kafasına vurduğu askerin ölümüne sebep olan komutanla ilgili yeni detay

Bursa'da askerlik yaparken telefonla konuştuğu için Başçavuş Osman Hancı’nın miğferle kafasına vurması sonucu hayatını kaybeden Gökhan Kılıç'la ilgili yürütülen soruşturmada ilk gün gerçek dışı ifadelerin verildiği ortaya çıktı.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre tabur Komutanı Mustafa Savaşçı, ifadesinde askeri döverek öldüren Hancı’nın hastaneye gelen aileye olayı farklı anlattığını söyledi.

'O ANA KADAR DÜŞÜP YARALANDIĞINI SANIYORDUK'

Tabura dönünce tanık er Ahmet Kızılcan’ı çağırıp olayı anlattırdığını kaydeden Savaşçı “Bana, Osman Başçavuş gittikten sonra Gökhan’ın ‘Kompozit başlıkla kafama vurdu’ dediğini anlattı. Bu anlatımdan sonra nöbetçi savcıya haber verildi. O ana kadar askerin nöbette düşmesi sonucu yaralandığını biliyorduk” dedi.

'HİÇBİR ASKER SÖYLEMEDİ'

Yarbay Kadir Çelik ise olay gecesi tanık er Kızılcan ve Başçavuş Hancı’nın ifadesini aldıklarını belirterek, “Hiçbir asker bize Osman başçavuşun kompozit başlıkla vurduğuna ilişkin bir şey söylemedi” diye konuştu.

Kılıç Ailesi’nin avukatı Mustafa Göktürk Karaca, “Artık dava açılıp failin ceza almasını istiyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 21:05
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