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Aykut Erdoğdu'nun Murat Hazinedar fikri değişti

CHP'li vekil Aykut Erdoğdu, geçtiğimiz yıl Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden el çektirilmesini isterken, bugün tam da aksini savunuyor.

05 Ocak 2018 Cuma 10:50
Aykut Erdoğdu'nun Murat Hazinedar fikri değişti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili Aykut Erdoğdu'nun tweet'leri kafaları karıştırırken, kendi kafasının da bir o kadar karışık olduğunu ortaya koyuyor.

İçişleri Bakanlığından Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile Belediye Meclisi üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil'in Anayasa'nın 127'nci maddesinin verdiği yetki doğrultusunda görevden uzaklaştırıldığı dün bildirilmişti.

Bunun üzerine paylaşımda bulunan vekil Erdoğdu, "Her belediyemiz halkın her kurşunun hesabını verecek... Ancak... Hırsızlara teslim olmayacağız... Faşizme boyun eğmeyeceğiz... Katiller bizi yıldıramayacak... Sandıkta aldığımıız masada teslim etmeyeceğiz..." dedi.

Oysa tam da görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinadar hakkındaki iddialarla paralel tarihteki twitlerinde kendisinin durumdan şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

Erdoğdu'nun da bildiği duruma rağmen, CHP'nin bu konuyu neden sümenaltı ettiği merak konusu.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 10:50
  1. Murat Hazinedar
  2. Aykut Erdoğdu
  3. CHP
  4. Cumhuriyet Halk Partisi
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