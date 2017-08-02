"Kafamı kaldırdığımda eve girmiştik"

Sancaktepe'de babasına ait minibüsle yaptığı kazada 2 çocuğun ölümü 1 çocuğun da yaralanmasına neden olmak suçundan 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan 13 yaşındaki R. A.'nın davası başladı. Mahkeme, sorgusunu yaptığı R.A.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

8 Haziran 2017 tarihinde babası İlhan Askerler'e ait minibüsle hareket ettikten kısa bir süre sonra yolun kenarında bulunan 9 yaşındaki Efe Yağız Tepe ile 4 yaşındaki Elif Nur Dursun'a çarparak ölümüne, 4 yaşındaki Mehmet Akif Tepe'nin de yaralanmasına neden olan 13 yaşındaki R.A. hakkında, "Bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümü ve bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan açılan davaya başlandı. İstanbul Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı celsede görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık R.A. ve avukatı ile kazada ölen Efe Yağız Tepe ve Elif Nur Dursun'un yakınları, şikayetçi sıfatı ile katıldı. Kapalılık kararı nedeni ile duruşmaya izleyiciler ve gazeteciler alınmadı.

Mahkemeye bir dilekçe sunan Avukat Bilal Karaoğlan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına katılma talebinde bulundu. Mahkeme bu talebi kabul etti. Elif Nur Dursun'un annesi Nazmiye Dursun ve babası Şakir Dursun ile Efe Yağız Tepe'nin annesi Dilek Coşkun ve Ayhan Tepe, sanık R.A.'dan şikayetçi olduklarını söylediler.

'KAFAMI KALDIRDIĞIMDA EVİN İÇİNE GİRMİŞTİK'



Sorgusu yapılan tutuklu sanık R.A.'nın, babasının arabanın anahtarını dolabın alt çekmecesine daha önce koyduğunu gördüğünü belirterek, anahtarı oradan aldığını, yanına aağabeyi S.'yi alarak, arabaya giderek kullanmaya başladığını söylediği öğrenildi. Yola çıktıktan 50 metre sonra arabanın kaydığını söyleyen R.A.'nın, "Asfalt yeni dökülmüştü ve direksiyon sağa kaydı. Sola gittiğimizde de bir şeye çarptığımız hissettim. Ancak çocuğa çarptığımı, yani Mehmet Akif Tepe'ye çarptığımı anlamadım. Ben o çocuğu tanıyordum. Daha sonra kafamı kaldırdığımda evin içine arabayla girmiştik" dediği öğrenildi.

R.A.'nın arabayı o gün ilk defa kullandığını, babasını arabayı kullanırken izlediğini, arabayı nasıl kullanacağını gördüğünü söylediği kaydedildi. Yasanın öngördüğü ceza süresi, olayın oluş şekli ve kuvvetli suç sebeplerinin bulunmasını gerekçe göstererek R.A.'nın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



MAĞDUR AİLELERİ BASIN AÇIKLAMASI YAPTI



Kazada hayatını kaybeden Efe Yağız Tepe ile Elif Nur Dursun'un aileleri duruşma sonrası adliyenin önünde bir basın açıklaması yaptı. Sanığın daha çok küçük olduğunu söyleyen Elif Yağız Tepe'nin annesi Dilek Coşkun, O da daha çok küçük. Yazık" dedi. Sanık R.A.'nın babasının yargılanmasını isteyen Dilek Coşkun şöyle konuştu:

"Ama ben babasının orada yargılanmasını istiyorum. Çocuğunu öne atmamasını istiyorum. Çocuğa ezberletmişler. Bir tane vermişler yazı, çocuk bana onu ezberliyor. Ama sonunda duramadı, ağladı, krize girdi. Annesi, babası, abisi... O çocuğa kim o arabayı verdiyse hepsinin yargılanmasını istiyorum. Gözümün içine hiçbir şekilde bakamadı. Bizim çocuğumuzu mezara, kendi çocuğunu hapse koydu. Çocuk tek başına orada. Yazık. Çok yazık. Daha 13 yaşında. Çocuk ağlama krizine girdi."

Sanık R.A.'nın babası hakkında yürütülen soruşturmanın sonuçlanmamasını eleştiren Efe Yağız Tepe'nin babası Ayhan Tepe ise şöyle konuştu:X



'ASIL SUÇLU ANNE VE BABASI'



"Bütün suçu çocuğun üzerine yıkmışlar. Mahkeme salonunda tek bir çocuk. Başka kimse yok. Ben ne yapayım ona. Babayla ilgili işlem yapılmamasının durumu nedir. Bu adamın dosyası hala neden beklemede. 2 ay olacak daha babayla ilgili bir arpa boyu yol alamadık. Ben oğlumun altına bisiklet almadım, araba çarpacak diye korkuyorum. Bisiklete bindirmedim ben mahallede, sen iki tonluk aracı veriyorsun. Burada asıl suçlu, asıl sorumlu anne ve babası. Benim oğlumun asıl katili onlar."

Adalet istediğini söyleyen Elif Nur Dursun'un babası Şakir Dursun, "Ben gece yatamıyorum, onsuz uyuyamıyorum. Elim kolum bağlı" dedi. Kirada olsaydı yaşadığı yeri bırakıp gideceğini söyleyen Elif Nur Dursun'un annesi Nazmiye Dursun da, "Elanur, 'anne acıktım' dedi. Ben mutfaktaydım o anda. Dışarı çıktım, dedim acaba gaz mı patladı. Bağırıyordu komşular. Elimde yiyecekler, hepsini fırlattım zaten o anda. Fırladım gittim eve. Çünkü sağ olsa arkamdan hiç ayrılmazdı. İçeri girdim çocuk parçalanmış" diye konuştu.



İDDİANAMEDEN



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 13 yaşındaki R.A.'nın 8 Haziran 2017 tarihinde babasına ait aracı aldıktan kısa süre sonra kaza yaptığı, kaza sonucu 9 yaşındaki Efe Yağız Tepe ile 4 yaşındaki Elif Nur Dursun'un yaşamını yitirdiği, 4 yaşındaki Mehmet Akif Tepe'nin de yaralandığı belirtiliyor. İddianamede R.A.'nın, "Bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümü bir kişinin de yaralanması suçundan 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep ediliyor.