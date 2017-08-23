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Kafa kafaya feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde otomobil ile bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 19:12
Kafa kafaya feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu-Tekirdağ yolunda Halis Hata'nın kullandığı 34 ND 0797 plakalı panelvan araç, karşı yönden gelen Dilaver Tunca (51) yönetimindeki 34 DV 1998 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Tunca ile Yücel Ruscuk (61) ve Hasan Soydan (84) olay yerinde hayatını kaybetti.

 Panelvan araçta yaralanan sürücüsü Halis Hata, aynı araçta bulunan Murat Beycan ve Ferit Beycan sağlık ekiplerince Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 19:12
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