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Kafa kafaya çarpıştılar: 3 yaralı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 17:21
Kafa kafaya çarpıştılar: 3 yaralı

Kandıra Çayırköy Mevkii’nde meydana gelen trafik kazasında Oğuz Yoldaş kontrolünde ki 06 ADJ 925 plakalı kargo aracı ile Metin Özcan idaresinde ki 34 KT 2145 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Ardından kargo aracı kontrolünü kaybederek su kanalına girdi. Çevreden geçen vatandaşların kazayı fark etmesi üzerine 112 ekipleri, itfaiye ve emniyet ekiplerine haber verildi.Olay yerine ulaşan 112 ekipleri kazada yaralanan 2 aracın şoförü ve Harun Özkan’a ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra yaralıları Kocaeli Devlet Hastanesi’ne ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Emniyet olay ile ilgi inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 17:21
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