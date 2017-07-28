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Kadrolu pravaktör o kadının 26 yıl hapsi isteniyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı sözde 'Adalet' yürüyüşünde halka sokağa dökülme çağrısında bulunan ardından gözaltına alınarak tutuklanan CHP'li Şenay Günaydın hakkında dört ayrı suç kapsamında iddianame düzenlendi

28 Temmuz 2017 Cuma 11:21
Kadrolu pravaktör o kadının 26 yıl hapsi isteniyor

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Yasemin Baba tarafından hazırlanan iddianamedeŞenay Günaydın'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan 'Adalet Yürüyüşü' sırasında yaptığı ve halkı sokağa çağıran açıklamasının ayrıntıları yer aldı.

DARBEYE TATBİKAT DEDİ

Soruşturma kapsamında Günaydın'ın el konulan telefonu incelendi. Günaydın'ın FETÖ üyeleriyle irtibat kurduğu ve Whatsapp gruplarından gerek 15 Temmuz darbe girişimini hafife almaya yönelik gerekse de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. İddianamede, Şenay Günaydın'ın 1 Kasım 2016'da "Tayyip ve çetesi 15 Temmuz gecesi tatbikat yaptı... Tezgahladıkları darbeyi Atatürk Havalimanı'nın müdür odasından yönettiler" şeklinde mesaj attığı tespit edildi. 

BYLOCK'LA BAĞLANTILI

Günaydın'ın incelenen HTS kayıtlarında ByLock kullanıcılarıyla irtibatı belirlendi. Günaydın hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'Suç işlemeye alenen tahrik etme', 'Terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçları kapsamında 10 yıl 5 aydan 26 yıla kadar hapsi istendi.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 11:21
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