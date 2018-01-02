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Kadro maratonu başladı

Devlet kademelerinde kadroya geçmek isteyen taşeron işçiler için kadro süreci bugün başlıyor.

02 Ocak 2018 Salı 09:15
Kadro maratonu başladı

10 günlük başvuru sürecinin ardından kadroya geçecek işçilerin kesin listesi 24 Şubat ile 2 Mart arasında askıya çıkacak. İşçiler, 3 Mart ve 22 Mart tarihleri arasında sınava girecekler. Başarılı olan işçiler, kadroya alınacak.

BAŞVURU SÜRESİ 10 GÜN

Olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı KHK ile taşeron işçilerden sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek isteyenler bugünden itibaren 10 gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime başvurabilecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise yaptığı açıklamada taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinin 90 günde olacağını söylemişti. Ve taşeron işçilerin kadroya geçiş süreçleri belli oldu.

MART AYINDA SINAVA GİRECEKLER

Taşeron işçiler 2 Ocak ile 11 Ocak 2018 tarihleri arasında başvuru yapacaklar. Bunun akabinde başvuran işçilerin başvuruları 12 Ocak ile 20 Şubat 2018 tarihleri arasında 40 gün incelenecek. İtiraz etmek isteyenler ise 21 Şubat ile 23 Şubat 2018 tarihleri arasında bu haklarını kullanabilecekler. İtirazların incelenmesi ve kadroya geçen işçilerin kesin ilan listeleri 24 Şubat ve 2 Mart arasında askıya çıkacak. Bu süreçten sonra 3 Mart ve 22 Mart 2018 tarihleri arasında taşeron işçiler sınava girecek. Sınav kuruluna itiraz ise 23 Mart ile 26 Mart 2018 arasında gerçekleştirilecek. Sınavdan başarılı olanlar da 2 Nisan 2018’de kadroya geçmiş olacak.

TAŞERON İŞÇİLERDE BAŞVURU ŞARTLARI

Kapsamda olanlardan istekliler, başvuru formunu eksiksiz doldurarak ve dilekçe eklemek suretiyle 11/1/2018 tarihi mesai bitimine kadar idaresinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birimine, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı olarak başvuracak. Başvuru elden yapılacak. Belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

KİMLER KADRO İÇİN BAŞVURABİLİR?

Başvuru sahipleri herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair beyanda bulunacak. Sigortalılık başlangıç tarihi kadınlar için 23/5/1998, erkekler için 23/5/1994 ve öncesi olanlardan kadınlardan 44, erkeklerden 48 yaşını doldurmuş olanlar, sigortalılık başlangıç tarihi bu tarihlerden sonra olanlardan ise kadınlardan 50, erkeklerden 55 yaşını doldurmuş olanlar ile engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlananlardan sigortalılık başlangıç tarihi 6/8/2003 ve öncesi olanlar başvuru sırasında herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair belgeyi sürekli işçi kadrosuna geçirilmeden önce idareye ibraz edecekler.

 

 

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 09:15
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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