Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kadiralak Yaylası yoluna kavuşuyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Kadiralak Yayla yolunun inşasına devam ediyor.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:27
Kadiralak Yaylası yoluna kavuşuyor

Yeşilyol Projesi çerçevesinde Kalkınma Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresinden (DOKAP) sağlanan ödenekle gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Tonya’dan Kadiralak Yaylası’na kadar olan 8 kilometrelik yolun inşasına devam ediliyor. 1. etapta 8 kilometrelik yol 8+1 metre olacak şekilde genişletilirken istinat duvarları ve menfezleri yapılıyor. 2.1 milyon TL bedelle ihale edilen ve yılsonu itibariyle tamamlanması planlanan bu çalışmaların ardından Tonya-Kadiralak Yolu asfalt kaplama yapılarak bölge halkı ve turizmin hizmetine sunulacak. 2. etapta ise Kadiralak Yaylası-Çiğdemli Yaylası-Çalköy Mahallesi (Çal Mağarası)-Düzköy yolunun aynı standartlarda inşa edilmesi planlanıyor.

Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Yeşilyol Projesi’nin önemine dikkat çekti. Yeşilyol kapsamında Trabzon il sınırları içinde yeni yol açılmadığını hatırlatan Gümrükçüoğlu, “Mevcut yayla yollarını standartlara uygun olarak yeniden inşa ediyoruz. İki aracın rahatlıkla yan yana geçebileceği, sağlam ve kalıcı yollar yapıyoruz. Kadiralak Yaylası ile birlikte bu şekilde birçok yaylada daha çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:27
  1. Trabzon
  2. Karadeniz
  3. Doğu Karadeniz
  4. Çal
  5. Çalköy
  6. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rektörlerden Mesaj Var
    1. Rektörlerden Mesaj Var
    2. HDP’ten kalleş tehdit: Tüm toplumsal..
    3. Şehir Artık Dragos'ta Dev Kampüste
    4. FETÖ'cüler kapı kapı geziyor!
    5. Sadece Eğitim Değil Değer De Verir..
    6. Şoke eden olay! Bakan ölümden döndü
    7. Saadet Partisi'nden Büyük Kudüs..
    8. Suudi Arabistan'dan hava saldırısı: 8..
    9. Yaz Spor Okulları’na rekor katılım
    10. Süper Lig’den amatöre
    11. Motosiklet tutkunları Niksar’da şov..
    12. Güreşte Türkiye’ye 1 altın daha
    13. 3. Uluslararası Rodosto Kupası Yelken..
    14. BMGK'ya Kudüs için acil toplanma çağrısı
    15. Yemen’de bin 828 kişi koleradan öldü
    16. Düzce Yağlı Güreşleri’ni finalde Recep..
    17. Reyhan Küçük yüzme finallerinde..
    18. Sivasspor hazırlık maçından..
    19. Gediz’e Termal Tatil Köyü
    20. Bakan Kurtulmuş, Ünye’de tendürük..
    ABD emretti: YPG ismini değiştirdi
    ABD emretti: YPG ismini değiştirdi
    FETÖ operasyonlarında sıra onlara geldi
    FETÖ operasyonlarında sıra onlara geldi
    Duş sonrası bunu yapan genç hayatını kaybetti
    Duş sonrası bunu yapan genç hayatını kaybetti
    Almanya'nın küstah tehdidine tokat gibi cevap!
    Almanya'nın küstah tehdidine tokat gibi cevap!