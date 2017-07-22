Kadiralak Yaylası yoluna kavuşuyor

Yeşilyol Projesi çerçevesinde Kalkınma Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresinden (DOKAP) sağlanan ödenekle gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Tonya’dan Kadiralak Yaylası’na kadar olan 8 kilometrelik yolun inşasına devam ediliyor. 1. etapta 8 kilometrelik yol 8+1 metre olacak şekilde genişletilirken istinat duvarları ve menfezleri yapılıyor. 2.1 milyon TL bedelle ihale edilen ve yılsonu itibariyle tamamlanması planlanan bu çalışmaların ardından Tonya-Kadiralak Yolu asfalt kaplama yapılarak bölge halkı ve turizmin hizmetine sunulacak. 2. etapta ise Kadiralak Yaylası-Çiğdemli Yaylası-Çalköy Mahallesi (Çal Mağarası)-Düzköy yolunun aynı standartlarda inşa edilmesi planlanıyor.

Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Yeşilyol Projesi’nin önemine dikkat çekti. Yeşilyol kapsamında Trabzon il sınırları içinde yeni yol açılmadığını hatırlatan Gümrükçüoğlu, “Mevcut yayla yollarını standartlara uygun olarak yeniden inşa ediyoruz. İki aracın rahatlıkla yan yana geçebileceği, sağlam ve kalıcı yollar yapıyoruz. Kadiralak Yaylası ile birlikte bu şekilde birçok yaylada daha çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.