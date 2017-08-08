Kadir Topbaş'tan sağanak yağmur uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, aşırı sıcakların ortaya çıkardığı basınç değişiklikleri nedeniyle önümüzdeki hafta yeniden aşırı yağışların görülebileceğini bildirdi.

Dünyada küresel bir ekolojik kıyametten bahsedildiğini aktaran Topbaş, "Paris'teki İklim Zirvesi'nde bu dile getirildi. Gezegenimiz, 7,5 milyar insan, gezegeni doğru kullanmadığı için ciddi tehlike sinyalleri vermekte. Maalesef iklimlerde ön görülemeyen ciddi değişimler ortaya çıkmakta. İnsanoğlu olarak tedbirler alıyoruz ama doğayı kirletirsek, saygı göstermezsek sonuçları da çok can yakıcı olmakta." diye konuştu.

Topbaş, İstanbul'da bu yaz iki kez büyük sağanak görüldüğünü hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Şu anda uzmanlar, 'Bu saatlerde dışarıda olmayın' diye uyarıyorlar. Biz işimizin başındayız. Ancak bu uyarıları vatandaşlarımızın dikkate almasını istiyoruz. Vatandaşlarımız dikkat etsinler. Çok aşırı sıcakların ortaya çıkardığı basınç değişiklikleri, Meteorolojinin verdiği bilgilere göre, önümüzdeki hafta yine aşırı yağışlar gelebilir."

Pek çok derenin ıslah edildiğini, önemler aldıklarını ve almaya devam ettiklerini ancak afet boyutundaki sağanağın önüne geçmenin çok kolay olmadığını vurgulayan Topbaş, vatandaşların teyakkuz halinde olmalarını istedi.