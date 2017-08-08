Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kadir Topbaş'tan sağanak yağmur uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Topbaş, kentte önümüzdeki hafta yeniden aşırı yağışların görülebileceği uyarısında bulundu.

08 Ağustos 2017 Salı 14:59
Kadir Topbaş'tan sağanak yağmur uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, aşırı sıcakların ortaya çıkardığı basınç değişiklikleri nedeniyle önümüzdeki hafta yeniden aşırı yağışların görülebileceğini bildirdi.

Dünyada küresel bir ekolojik kıyametten bahsedildiğini aktaran Topbaş, "Paris'teki İklim Zirvesi'nde bu dile getirildi. Gezegenimiz, 7,5 milyar insan, gezegeni doğru kullanmadığı için ciddi tehlike sinyalleri vermekte. Maalesef iklimlerde ön görülemeyen ciddi değişimler ortaya çıkmakta. İnsanoğlu olarak tedbirler alıyoruz ama doğayı kirletirsek, saygı göstermezsek sonuçları da çok can yakıcı olmakta." diye konuştu.

Topbaş, İstanbul'da bu yaz iki kez büyük sağanak görüldüğünü hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Şu anda uzmanlar, 'Bu saatlerde dışarıda olmayın' diye uyarıyorlar. Biz işimizin başındayız. Ancak bu uyarıları vatandaşlarımızın dikkate almasını istiyoruz. Vatandaşlarımız dikkat etsinler. Çok aşırı sıcakların ortaya çıkardığı basınç değişiklikleri, Meteorolojinin verdiği bilgilere göre, önümüzdeki hafta yine aşırı yağışlar gelebilir."

Pek çok derenin ıslah edildiğini, önemler aldıklarını ve almaya devam ettiklerini ancak afet boyutundaki sağanağın önüne geçmenin çok kolay olmadığını vurgulayan Topbaş, vatandaşların teyakkuz halinde olmalarını istedi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 14:59
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş
  2. sağanak yağış
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadir Topbaş'tan kritik uyarı: Gelecek hafta...
    1. Kadir Topbaş'tan kritik uyarı: Gelecek..
    2. PKK işgal ettiği bölgede protesto edildi
    3. Sınırda örülecek duvar hakkında İran..
    4. İlacımı nasıl doğru kullanırım?
    5. Yurtdışına çıkan herkesi..
    6. Terör elebaşı geri adım attı: Bağımsız..
    7. Proferörün arkasından davul çaldırdı,..
    8. Sivas'ta dağ keçisi avlayan vaşak
    9. ABD'den PKK'ya yardım bombardımanı
    10. ''Erdoğan Atom bombası yapacak''
    11. Trump Barack Obama'dan fark yedi
    12. Genç Suudi prens öldü!
    13. Tarihte bugün
    14. Cenazeyi görünce 'hemen polisi arayın'..
    15. Erdoğan uyarmıştı! Bakan Soylu..
    16. Deaş'ten şok saldırı.. 10 asker öldü...
    17. TMSF, FETÖ medyasını satılığa çıkardı
    18. Türkiye-İran sınırı… Tek tek..
    19. Hama'da şiddetli çatışmalar başladı
    20. Kimin aklına gelirdi ki... Pazarda..
    Darbe girişiminin arkasındaki 2 devleti söyledi!
    Darbe girişiminin arkasındaki 2 devleti söyledi!
    Uluslararası ajanslar fotoğrafları dünyaya geçti… İstanbul boğazı saat: 06:00
    Uluslararası ajanslar fotoğrafları dünyaya geçti… İstanbul boğazı saat: 06:00
    Arabistan şokta! Veliaht prense suikast düzenlendi
    Arabistan şokta! Veliaht prense suikast düzenlendi
    AB'den Türkiye'ye bir şantaj daha! Ya dediğimizi...
    AB'den Türkiye'ye bir şantaj daha! Ya dediğimizi...