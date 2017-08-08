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Kadir Topbaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine çok sert tepki gösterdi.

08 Ağustos 2017 Salı 12:42
Kadir Topbaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki göstererek, "Sayın Kılıçdaroğlu, 'Tatil yapmak istiyorsanız CHP'li belediyelere gelin' diyor. İstanbul'un ne halden ne hale geldiğini yaşayanlar, başka şehirlerde yaşayanlar hatta yurt dışından gelenler ikrar etmekte, söylemekte. Biz görevimizi yapıyoruz. Geriye bakmıyoruz. Koşan adam geriye bakarsa düşer" dedi. 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 12:42
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