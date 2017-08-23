Kadir Topbaş'ın kurban vekaleti Kızılay'a

Kızılay BaşkanıKerem Kınık’ın Kurban Bayramı öncesi kendisine ziyarette bulunduğunu belirten Başkan Kadir Topbaş, ''Kızılay Kurban bağışlarını kabul ediyor. Yurtiçi ve yurtdışında kurban bağışları çok önemli. Milletimizin bu konudaki hassasiyetini biliyoruz. Sadece kendimiz için değil başkan insanlara destek olmak da bizim kültürümüzde var olan değer'' dedi.

'BUNU FIRSAT OLARAK GÖRMELİYİZ'

Kurban kesmenin mali bir ibadet olduğuna dikkat çeken Kadir Topbaş, ''Kurban Bayramı’nı sadece Türkiye için değil Afrika başta olmak üzere dünyanın değişik yerlerindeki Müslümanlara yardım etmek adına bir fırsat olarak görmek lazım. Kızılayımıza başarılar diliyorum. Hayır sahiplerinin Allah hayırlarını kabul etisin. Tüm İslam Aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyorum'' diye konuştu.

Kadir Topbaş’ın örnek şahsiyetiyle her zaman Kızılay’a liderlik yaptığını ifade eden Kızılay Başkanı Kerem Kınık da ''Kurban bir ibadet ve Cenab-ı Hak’ka yakınlaşmaktır, hem de iyiliği, dertleri, acıları paylaşmaktır. Mahzun sofraları şenlendirmektir. İnşallah Türkiye genelinde ve 31 ülkede kestiğimiz kurbanlarla bütün bağışçılarımızın vekaletlerini yerine getirmiş olacağız'' dedi.

TOPBAŞ KURBAN VEKALETİ VERDİ

Başkan Kadir Topbaş’ın da yurtdışında kesilmek üzere kurban vekaletlerini aldığını dile getiren Kerem Kınık, şöyle konuştu;

''Sayın Başkanımız vekaletlerini verirken unutulmuş güzel bir sünneti de ihya etti. Hz. Adem ve Hz. Havva’dan başlayarak Ahmet Yesevi, Yunus Emre’ye ve İstanbul’un ilk şehreminisi Hızır Çelebi’ye kadar pek çok ulu şahsiyet ruhuna değmesi için onları anarak bize kurban vekaletlerini verdi. Başkanımıza kurban bağışları nedeniyle şükranlarımı sunuyorum. Kızılay ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi her zaman çok yakın çalıştı. Bundan sonra da çok farklı projelerle İstanbul’a hizmet etmeye devam edeceğiz.''