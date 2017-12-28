Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kadir Topbaş'ın bir hayali daha iptal oldu

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Yeşilköy Sahil Bandı Düzenleme İnşaatı ihalesini de iptal etti.

28 Aralık 2017 Perşembe 09:18
Kadir Topbaş'ın bir hayali daha iptal oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Kadir Topbaş zamanında ihale edilen bir başka projeyi daha iptal etti. İBB Başkanı Uysal, son 2 ay içinde eski başkan Kadir Topbaş’ın “Ustalık eserim olacak” dediği Haliç- Unkapanı Su Altı Karayolu Tüneli Geçiş Projesi ve Sefaköy-Başakşehir Havaray Sistemi ile Haliç’in iki yakasını birleştirmesi planan Piyer Loti-Miniatürk teleferik ihalelerini iptal etmişti. Uysal, şimdi de Yeşilköy Sahil Bandı Düzenleme İnşaatı ihalesini iptal etti.

103 METREKARELİK KUMSAL OLACAKTI

Nisan ayında ihalesine onay verilen, mayıs ayında da ihaleye çıkılan Bakırköy Yeşilköy Sahil Bandı Düzenleme İnşaatı ihalesinin, geçen ay iptal edildiği ortaya çıktı. Gazete Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre ihale tarihinden yaklaşık 6 ay sonra iptal edilen inşaat işinin iptal gerekçesinde şöyle denildi: “Proje kapsamında yapılacak olan deniz yapılarının imar planlarına işlenmesi süreci henüz gerçekleşmediğinden, ilgili projenin imar planlarına işlenmesinden sonra ihale edilmek üzere...” Şimdilik iptal edilen projenin dosyasına göre sahilin 5 ayrı noktasında soyunma-giyinme kabinleri, idari bina, balıkçı barınakları, kafe-restoran ve gözetleme kuleleri yer alacaktı. Proje kapsamındaki alanda 102 bin 740 metrekarelik kumsal, yaklaşık 3 kilometrelik bisiklet yolu, 9 plaj voleybol sahası, 5 basketbol sahası, birer voleybol, mini spor alanı ve çocuk oyun alanları bulunacaktı. Ayrıca proje kapsamında Yeşilköy sahiline, her biri 52.5 metrekarelik 2 adet ibadethane de yapılacaktı.

KESİNTİSİZ YAYA VE BİSİKLET YOLU

Sahil bandı düzenleme işi, toplam 352 bin 720 metrekarelik bir alanı kapsıyordu. Kentsel hizmet alanı statüsünde olan sahil bandına proje ile denizden ve kıyıdan daha iyi yararlanmak için çeşitli yapıların yapılması öngörülüyordu. Sunum dosyasında proje kurgusunda en önemli unsurun bütün sahil bandı boyunca kesintisiz bir şekilde devam eden ve alan içerindeki tüm fonksiyonların bağlandığı kesintisiz ana yaya ve bisiklet yolu olduğu belirtildi. Tüm işlevlerin bağlandığı bu yaya yolu üzerinde ahşap köprüler, iskeleler, çeşitli oturma ve dinlenme, seyir terasları da yer alıyordu. Ayrıca seyir platformları, iskeleler, spor sahaları, çocuk oyun alanları, balık tutma iskeleleri, ışıklı su gösterileri, proje içerisinde yer verilen diğer işlevleri oluşturuyordu.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 09:18
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afganistan'ın Başkenti Kabil'de patlama
    1. Afganistan'ın Başkenti Kabil'de patlama
    2. Beşiktaş'a Kanadalı golcü
    3. Amerika, 19 binden fazla aracını..
    4. Prof. Dr. Özdemir’den, Tübingen İslam..
    5. Sabiha Gökçen 31 milyon yolcuyla rekor..
    6. Burası Adana… Bu ilk kez oluyor…..
    7. Atatürk Havalimanı “AVM olmayacak”
    8. Süper Lig'i sarsacak iddia.....
    9. Rumların gece yarısı hamlesine Türk..
    10. ‘Faiz hayatın her alanından..
    11. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'dan..
    12. Şekerde ithalat tartışması başladı
    13. Sevakin Adası ile ilgili skandal..
    14. Araba alacaklar dikkat! Son 4 gün…
    15. Kadir Topbaş'ın bir hayali daha iptal..
    16. Adana'da yakalandı... Genetiği bozuyor
    17. İstanbul'a iki OSB
    18. En ucuzu 2 bin dolar
    19. Yatırımı yaptı, şimdi üretim ve satışa..
    20. AK Parti'den Bitcoin raporu
    Sesten 10 kat daha hızlı... Dünyanın her yerini vurabilir
    Sesten 10 kat daha hızlı... Dünyanın her yerini vurabilir
    Sınıfta dehşet dakikaları! O öğretmen için flaş karar
    Sınıfta dehşet dakikaları! O öğretmen için flaş karar
    Kaçan Kuzey Kore askerinin kanından bakın ne çıktı
    Kaçan Kuzey Kore askerinin kanından bakın ne çıktı
    Utanç veren tablo! Haram helal dinlemediler...
    Utanç veren tablo! Haram helal dinlemediler...
    ABD şokta! 30 dakikadan fazla öldürür! Ürküten açıklama
    ABD şokta! 30 dakikadan fazla öldürür! Ürküten açıklama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 28.12.2017
    İsrail'e büyük şok: Taşımayacağız
    İsrail'e büyük şok: Taşımayacağız
    ABD'nin kalleş planına Türk darbesi! Kaçıramadılar
    ABD'nin kalleş planına Türk darbesi! Kaçıramadılar