Kadir Topbaş: Şile'ye 1 milyar 650 milyon liralık yatırım yaptık

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ile birlikte Şile'de İBB'nin desteğiyle kurulan Yeryüzü Pazarı'nı ziyaret etti. Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu ve Şileliler ile bir araya gelen Kadir Topbaş, pazarda incelemelerde bulundu ve esnafla sohbet ederek alışveriş yaptı.

Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Kültür Merkezi ile Şile Meydan ve Zeminaltı Otoparkı İnşaatını inceleyen Topbaş, dünyadaki insanların 'Ne yiyelim sağlıklı yaşayalım' diyor. Böyle bir dünya içinde hamdolsun Rabbimiz bize Anadolu'yu ve İstanbul'u bahşetmiş" diye konuştu.

Şile'ye her türlü desteği verdiklerini vurgulayan Kadir Topbaş, bugüne kadar Şile'ye yaptığımız yatırımlar toplamı 1 milyar 650 milyon lira. Atıksuları topladık, doğalgaz getirdik. Şile otobanını yaptık. Eski köylere kadar doğalgazın erişim çalışmaları tamamlandı. Şile'nin doğallığının bozulmadan geleceğe taşınması gerekiyor.

ŞİLE ARICILARINA 300 KOVAN TESLİM ETTİ

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi olarak bugün 300 arı kovanını Şile Arıcıları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne teslim edeceklerini ve bu kovanların bölge ekotipi ana arı üretmek maksatlı kullanılacağını açıklayan Kadir Topbaş, Melen'den gelen hattın üzerine lavanta dikersek arıcılarımız buraya arılarını koyar ve çok güzel arıcılık yapılır diye düşündük. O yol üzerine lavantaları arıcılarımız dikecek. Şile Kestane balının yanında lavanta balıyla da artık ismini duyuracak" dedi.

ŞİLE MART 2018'DE MEYDAN VE YER ALTI OTOPARKINA KAVUŞUYOR

Topbaş, inşaatı devam eden Şile Kent Meydanı ve Zemin Altı Otopark İnşaatı'nda incelemelerde bulundu.

Kadir Topbaş, Şunu gururla ifade etmek istiyorum; Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığından önce maaş ödeyemeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bugün devasa yatırımlar yapan ve devlete yada finans kuruluşlarına günü gelmiş bir lira borcu olmayan bir yerel yönetim haline geldik. Bu Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla bize açtığı kulvarda geliştirdiğimiz çalışmalardır. Böyle bir şehirde başkan olmaktan duyduğum gururu burada ifade etmek istiyorum. Bu yetkiyi verdiği için İstanbullulara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Şile'nin meydan ve otopark ihtiyacını çözmek için 20 bin metrekarelik bir alanda 25 milyon lira bedelle 525 araçlık zemin altı otoparkı ve 11 bin 470 metrekare kent meydanı inşaatını başlattıklarını hatırlatan Topbaş, 2018 yılının Mart ayında tamamlanacak projede otobüs garı, 16 işletme ve 6 lokal, 30 dükkanlık Çarşı ve 2 bin metrekare yeşil alan da olacağını belirtti.

Zemin altı otoparkın Şile'nin merkezindeki parklanma sorununu çözeceğini ifade eden Topbaş, İSPARK tarafından işletilecek otoparkın çok önemli bir ihtiyacı karşılayacağını söyledi.

"İSTANBUL'UN HER NOKTASINA ULAŞACAK BİR ŞİLE'DEN BAHSEDİYORUZ"

Garın transfer merkezi gibi çalışacağını dile getiren Topbaş, daha önce burada çalışan dükkan sahiplerinin mağdur edilmeden yeni dükkanlarda çalışmaya devam edeceklerini müjdeledi. Şile'nin artık doğal ürünlerini doğru kullanan ve Şile Bezi ile kendisini dünyaya hissettirmiş bir ilçe haline geldiğinin altını çizen Kadir Topbaş, Şile artık sadece yazlık değil devamlı yaşanılmak istenen bir şehir haline geldi. Şile, yakında açılışı yapılacak Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Alemdağ Metro Hattı ile daha kısa şatıllarla İstanbul'un her noktasına ulaşacak bir Şile'den bahsediyoruz" dedi.

Geçmiş deniz sezonlarında Şile'de 50-60 can kaybının yaşandığını, İstanbul genelinde plajlarda kurdukları cankurtaran sistemiyle bu kayıpların önüne geçtiklerini vurgulayan Topbaş, İBB'nin cankurtaran ekiplerinin bugüne kadar 50 bin boğulma vakasını önlediğinin altını çizdi.

ARTVİN, ŞİLE YERYÜZÜ PAZARI'NI ÖRNEK ALACAK

Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe de Artvin'de bir doğal ürünler pazarı kurmak istediklerini ve projeleri Kadir Topbaş'a gösterdiğinde, "İstanbul'da bu pazarın olduğu bir yer var. Seni oraya götüreyim" diyerek Şile'ye getirdiğini söyledi. Kocatepe, Şile Yeryüzü Pazarı'nı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını örnek aldıklarını belirtti.