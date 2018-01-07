Kadir Mısıroğlu'nun gençlere tavsiye ettiği 100 kitap

İşte Kadir Mısıroğlu'nun önerdiği, gençlerin ilim ve irfan dünyasına katkıda bulunacak olan o 100 kitap:

Hak Dini, Kur’ân Dili – Elmalılı Hamdi Yazır

Riyazüssâlihin (Hadis)

Risâle-i Nûr Külliyatı – Said Nursî

Muvazzah İlm-i Kelâm – Ö. N. Bilmen

Asr-ı Saâdet – Mevlânâ Şiblî

Hayâttü’s-Sahâbe – M. Yusuf Kandehlevî

Nimetü’l-İslâm – Hacı Zihni Efendi

İslâm Fıtrî Tabiî Umûmî Bir Dindir – A. Hamdi Akseki

İhyâu Ulûmi’d-din – İmâm Gazali

Târihten Günümüze Tahrif Hareketleri – Kadir Mısıroğlu

Maddiyyun Mezhebinin İzmihlâli – İ. Fenni Ertuğrul (Latin harfleriyle basımı: Materyalizmin İflâsı ve İslâm, I-II)

Hakikat Nurları – İ. Fennî Ertuğrul

Lügatçe-i Felsefe – İ. Fenni Ertuğrul, (İslâm Harfleriyle)

Mesnevi Şerhi – Tâhirü’l Mevlevi

Kısas-ı Enbiya – Ahmed Cevded Paşa

Hacı Murad – Tolstoy

Yirminci Asrın Cahiliyeti – Muhammed Kutub

Kur’ân Hiç Tükenmeyen Mucize – Heyet

Bin Uydurma Kelimeyi Boykot – Kadir Mısıroğlu

Hayat Felsefesi Yahut Yaşamak Sanatı – Kadir Mısıroğlu

Lozan, Zafer mi, Hezimet mi?! – Kadir Mısıroğlu

Bir Mazlum Padişah: Sultan Abdülaziz Han – Kadir Mısıroğlu

Bir Mazlum Padişah: Sultan II. Abdülhamid Han – Kadir Mısıroğlu

Bir Mazlum Padişah: Sultan Vahideddin Han – Kadir Mısıroğlu

Geçmişi ve Geleceği İle Hilâfet – Kadir Mısıroğlu

Sarıklı Mücâhidler – Kadir Mısıroğlu

Deccal Tabakta – Kemal Özer

İzhâru’l-Hak – Rahmetullahi Hindi

İslâmiyet ve Milletler Hukuku – Prof. A. Refik Turnagil

Muhtasar İslam Târihi – Kadir Mısıroğlu

Dinde Reformistler – Ali Eren

Osmanlı Târihi – İ. Hakkı Uzunçarşılı (Tanzimat’a kadar olan kısım)

İslâm Meydan Okuyor – Vahidüddin Han

Yahya Kemal Beyatlı’nm şiir ve nesir bütün külliyâtı

Türkiye’de Ruhçu ve Maddeci Görüşün Mücâdelesi – S. Hayri Bolay

Siyonizm ve Türkiye – Yaşar Kutluay

Yahudi – Lui Marşelko

Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Târihi – Prof. Dr. Osman Turan

Osmanlı Hukuku – Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci

Yazı Güzeli – Bedreddin Yazır

İslâm Harflerinin Müdafaası – Osman Şerifoğlu

A’mâk-ı Hayal – Filibeli Ahmed Hilmi

Abide Şahsiyetleri ve Müesseseleriyle Osmanlı – Osman Nûri Topbaş

Hüdâyî’nin Ziyafet Sofrasından – Osman Nûri Topbaş

İmandan İhsana Tasavvuf – Osman Nûri Topbaş

İslâm Yazısına Dâir – Ciineyd Emiroğlu

Tarihî Maddeciliğe Reddiye – H. Ziya Ülken

İlim, Ahlâk, Îman – Mustafa Balaban

Garb’m Üzerine Doğan İslâm Güneşi – Sigrid Hunke

İdeolocya Örgüsü – N. Fâzıl Kısakürek

İslâm Prensipleri – A. Kemâl Belviranh

Tanınmayan Büyük Çağ – Fuad Sezgin

Zulmetten Nura – Şemseddin Günaltay (İslâm harfleriyle)

Boğaziçi Mehtapları – Abdülhak Şinasi Hisar

Batılılaşma İhaneti – Mehmed Doğan

Bir Türk Vatana Döndü – Nejat Muallimoğlu

Sağlık Sırlan – Dr. Senâi Demirci

İslâm ve Bilim – Prof. Dr. Seyyid Hüseyin Nasr

Allah Dostu Der Ki – Dr. Münir Derman

Hz. Ömer ve Nebevi Sünnet – Dr. Ebubekir Sifil

Ehl-i Sünnet’in Müdafaası – Ebû Hamid bin Merzuk

Osmanlıca-Türkçe Sözlük – Mustafa Nihad Özön

Ebû Hanîfe – Muhammed Ebû Zehra

Görüp İşittiklerim – Ali Fuad Türkgeldi

Kelâm İlmi (Giriş) – Prof. Dr. Bekir Topaloğlu

Cumhuriyetin Târihi – Ahmed Cemil Ertunç (Celâlettin Vatandaş)

Türkçe’nin Müdafaası – Kırk Münevver

Medenî Hukuk Cephesinden Ahmed Cevdet Paşa – Ebululâ Mardin

Mektubât-ı Rabbânî – İmam Rabbani

Dinlerarası Diyalog Tuzağı – Mehmet Oruç

Hikemiyat – Dr. Ebubekir Sifil

Dağıstan Arslanı Şeyh Şâmil – Tank Mümtaz Göztepe

Tevrat, İnciller, Kur’ân-ı Kerîm ve Bilim – Maurice Bucaille

İslâm Hukukumda Değişmenin Sınırlan – Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci

İslâm Mezhepleri Tarihi – Dr. Haşan Gümüşoğlu

Dört İncil. Farklılıkları ve Çelişkileri – Prof. Dr. Şaban Kuzgun

Osmanlıca İmlâ Rehberi – Osman Şerifoğlu

İlmî Gerçekler – Dr. Halûk Nurbaki

İslâm Ahlâkının Esasları – Babanzâde Ahmed Naim

Rasûlullah’m İslâm’a Dâvet Metodu – Ahmed Önkal

Papalık – Bekir Zakir Çoban

ZübdetüT-Buhârî – Ömer Ziyâeddin Dağistânî

Kadirbeyoğlu Zeki Bey’in Hâtıraları

Yengeç – Dr. Salzmann

İlimler ve Yorumlar– Hekimoğlu İsmail

Peygamber Efendimizden Hayat Ölçüleri – Murad Kaya

Üsve-i Hasene (1-2) – Ömer Çelik, Murad Kaya, Mustafa Öztürk

İslâm’ın Vaadettikleri– Roger Garaudy

Bostan – Şeyh Sadî Şirâzî

Gülistan – Şeyh Sadî Şirâzî

İslâm İnançları – Dr. Ali Arslan

Kimyâ-yı Saâdet – İmam-ı Gazâlî

Telfik-i Mezâhibe Reddiyye – M. Esad Dilâveroğlu

Anglikan Kilisesine Cevap – Şeyh Abdülaziz Çâviş

Maturidiyye Akaidi – Nureddin es-Sabûnî

Şifâ-i Şerif – Kadı lyâz

Osmanlı Türklerinde İlim – Dr. Adnan Adıvar

İlim ve Din – Dr. Adnan Adıvar

İlmiyye Sınıfı -İ. Hakkı Uzunçarşılı

Osmanlı Târihi – Kadir Mısıroğlu

Kaynak: İslamveihsan.com