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Kadir İnanır uyanır uyanmaz Afrin'i sormuş

Beynine pıhtı atması sonucu girişimsel işlem uygulanan ve tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürdürülenKadir İnanır'ın kendine gelir gelmez ilk olarak Afrin'de şehit olup olmadığını sorduğu öğrenildi.

13 Şubat 2018 Salı 11:01
Kadir İnanır uyanır uyanmaz Afrin'i sormuş

Oyuncu Kadir İnanır'ın tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor. İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi veren hastanenin başhekimi Prof. Dr. Reha Baran, sanatçının bir gün önce hastaneye yatırıldığını belirtti.

Prof. Dr. Baran, İnanır'ın genel sağlık durumunun iyiye gittiğini ve tedbir amaçlı yoğun bakımda bir süre daha takip edileceğini dile getirerek, "Öncelikle şunu söyleyeyim; genel durumu gayet iyi. Hayati riski şu an için yok. Takiplerimiz devam ediyor." dedi.

"UYANIR UYANMAZ AFRİN'İ SORDU"

Öte yandan İnanır'ı ziyaret etmek üzere hastaneye gelen sunucu ve oyuncu Mehmet Ali Erbil ile İnanır'ın yeğeni Levent İnanır da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Levent İnanır da, sağlık durumu iyiye giden dayısı ile konuşma fırsatı bulduğunu belirterek, İnanır'ın kendisine uyanır uyanmaz Afrin'i sorduğunu şu ifadelerle anlattı:

"Yanına girdim, konuştuk. Bana uyanır uyanmaz ‘Bugün Afrin’de şehit var mı?’ diye sordu. Allah onu sevenlerine bağışladı. Bir saat daha geç kalsa Deniz Baykal gibi olabilirmiş." diye konuştu.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 11:01
  1. kadir inanır
  2. hastane
  3. sağlık durumu
  4. afrin

YORUM YAZ

  • osmanosman1 sa önce
    ya bırak şu pkk sevicisi adamı...afrindeki pkk lıları düşünüyordur o
  • SerdarSerdar1 sa önce
    Zerre kadar inanmadim.eski açıklamalarını hatırlayınca şehit var mı diye soracak biri değil benim acımdan
  • Kadir bashoruzKadir bashoruz1 sa önce
    Ya kardesim kadir inanir hastalanmadan afrin vardisormadida hastalaninca soruyorevet sehit var sanki kendi cepedenmi geldi benim silah arkadaslarim diye bilsin kendi inanir baskalari belki bizden gecmis olsun insanlar yeterki durust olsun
  • Sahin MustafaSahin Mustafa1 sa önce
    Bizde yedik!!!
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