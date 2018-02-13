Kadir İnanır uyanır uyanmaz Afrin'i sormuş

Oyuncu Kadir İnanır'ın tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor. İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi veren hastanenin başhekimi Prof. Dr. Reha Baran, sanatçının bir gün önce hastaneye yatırıldığını belirtti.

Prof. Dr. Baran, İnanır'ın genel sağlık durumunun iyiye gittiğini ve tedbir amaçlı yoğun bakımda bir süre daha takip edileceğini dile getirerek, "Öncelikle şunu söyleyeyim; genel durumu gayet iyi. Hayati riski şu an için yok. Takiplerimiz devam ediyor." dedi.

"UYANIR UYANMAZ AFRİN'İ SORDU"

Öte yandan İnanır'ı ziyaret etmek üzere hastaneye gelen sunucu ve oyuncu Mehmet Ali Erbil ile İnanır'ın yeğeni Levent İnanır da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Levent İnanır da, sağlık durumu iyiye giden dayısı ile konuşma fırsatı bulduğunu belirterek, İnanır'ın kendisine uyanır uyanmaz Afrin'i sorduğunu şu ifadelerle anlattı:

"Yanına girdim, konuştuk. Bana uyanır uyanmaz ‘Bugün Afrin’de şehit var mı?’ diye sordu. Allah onu sevenlerine bağışladı. Bir saat daha geç kalsa Deniz Baykal gibi olabilirmiş." diye konuştu.