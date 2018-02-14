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Kadir İnanır felçten döndüğünü öğrendi, 'İyi ki gelmişim' dedi

Doktor arkadaşının hastaneye götürmek için 45 dakika ikna etmeye çalıştığı Kadir İnanır, felçten döndüğünü öğrenince "İyi ki gelmişim" dedi.

14 Şubat 2018 Çarşamba 08:25
Kadir İnanır felçten döndüğünü öğrendi, 'İyi ki gelmişim' dedi

Evinde aniden yere yığılınca hayat arkadaşı Jülide Kural’ın aradığı Prof. Yunus Aydın’ın 45 dakikada hastaneye gitmeye ikna ettiği Kadir İnanır, beyninde pıhtı atması teşhisiyle operasyon geçirmişti. Anjiyo yöntemiyle beyin damarı temizlenen usta aktörün tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre felç tehlikesi atlatan İnanır’ı hastaneye gitmeye ikna eden Prof. Dr. Yunus Aydın, “Gelmemek için direnmişti. Anlattığım şeyler gerçek çıktı. Onun şaşkınlığı var. Şimdi ‘İyi ki gelmişim’ memnuniyetini yaşıyor. Nörolojik kaybı yok, dinleniyor. Fenerbahçe maçını izleyip mutlu oldu. İki gün daha gözlem altında” diye konuştu.

Kadir İnanır’ın beyin damarını şahdamarından kopan bir parçanın tıkadığı açıklandı.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 08:25
  1. kadir inanır
  2. hastane

YORUM YAZ

  • Tolga önerTolga öner34 dk önce
    Neden bu vatan hainini pkk şakşakçısını bir haber gibi yayınlıyorsunuz Kimdir bu adam ne faydası olmuştur vatana millete. Bununla ilgili bir haberin ne değeri olabilir
  • AHMETAHMET45 dk önce
    45 dakika ikna olayına çok şaşırdım. Sağlığına önem vermeyecek kadar bilinçsiz birisimi bu artistimiz. Yoksa şuurubulandı da karar veremez şaşkınlık içine mi düşmüştü
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