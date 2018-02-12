Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır için ilk açıklama

Oyuncu Kadir İnanır dün akşam saatlerinde beynine pıhtı atması sonucu yakınları tarafından Beşiktaş Fulya'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede ameliyata alınan İnanır, tedbir amaçlı olarak yoğun bakıma alındı.

HASTANE BAŞHEKİMİ'NDEN AÇIKLAMA

DHA'nın aktardığına göre, hastane Başhekimi Prof. Dr. Reha Baran Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında "Genel durumu şu an iyi. Hayati tehlikesi yok." dedi.