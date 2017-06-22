İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kadir Gecesi ihya edildi

Yüce Rabbimizin Kur’an-ı Kerim’de bin aydan daha hayırlı olduğunu buyurduğu Kadir Gecesi’nde camilere akın eden müminler İslam coğrafyasının çeşitli bölgelerinde zulüm altında bulunan Müslümanlar için dua etti.

22 Haziran 2017 Perşembe 07:11
Kadir Gecesi ihya edildi

HABER MERKEZİ - 7’den 70’e herkesin uzak-yakın demeden camilere giderek namaz kıldı, dua etti, zikir çekti. Kadir Gecesi’ni İstanbul’da dolu dolu geçirmek isteyen mü’minler, Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Hırka-i Şerif camilerine akın ettiler. Özellikle Fatih Camii, Eyüp Sultan Camii ve Sultanahmet Camii’ne sığmayan cemaatin büyük bir kısmı cami avlusunda ve bahçelerde namazlarını kıldılar. Kur’an’ın indirilmeye başlandığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı bu gecede, Müslümanların refahı için dua edildi. Aşr-ı şerifler, dua ve salavatlar eşliğinde adeta bir manevi ziyafete dönen hatim şöleninde cemaat arasından gözyaşlarını tutamayanlar dikkat çekti. Tilavetler ve mevlidler, kalpleri Allah’a yakınlaştırırken birçok mü’min gecenin geç saatlerine kadar camilerde kalıp dua ve niyazda bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 07:11
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günlerdir hastanede yatan İstanbul Emniyet Müdürü taburcu oldu…
    1. Günlerdir hastanede yatan İstanbul..
    2. Terör örgütü PKK'dan dünyanın en..
    3. Dünyayı şoke eden saldırı… Ve artık..
    4. CHP yine rezil oldu
    5. CHP'li belediye işçileri isyan ettirdi
    6. Balkanlar'da Kadir Gecesi çoşkusu!
    7. Hatipoğlu o soruyu duyunca şok oldu!..
    8. Trump kendi halkını kekledi
    9. İmza beklenirken anlaşma iptal oldu!
    10. Galatasaray yıldız oyuncuyla prensipte..
    11. Sevilla, Galatasaray'ın transferine..
    12. Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi.....
    13. Juventus resmen duyurdu! Ayrılıyor!
    14. Talisca'nın menajerinden Beşiktaş..
    15. Emre Mor'un menajeri İstanbul'a geliyor!
    16. Talisca'nın menajeri o iddiaları..
    17. Aziz Yıldırım yıldız oyuncunun..
    18. Ve başladı! Katar'a gemiyle ilk gıda..
    19. Şenol Güneş o futbolcuyu istedi
    20. Türkiye akıl verenler 36 evi bastı!
    Köksal Toptan'a kritik görev!
    Köksal Toptan'a kritik görev!
    Yemek şirketinin çalışanından kan donduran itiraflar!
    Yemek şirketinin çalışanından kan donduran itiraflar!
    İsimsizler'e 'Yazıcıoğlu' sahnesi damga vurdu!
    İsimsizler'e 'Yazıcıoğlu' sahnesi damga vurdu!
    Bunu yapın elektrik faturanızı yüzde 30 düşürün
    Bunu yapın elektrik faturanızı yüzde 30 düşürün