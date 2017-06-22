Kadir Gecesi ihya edildi

HABER MERKEZİ - 7’den 70’e herkesin uzak-yakın demeden camilere giderek namaz kıldı, dua etti, zikir çekti. Kadir Gecesi’ni İstanbul’da dolu dolu geçirmek isteyen mü’minler, Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Hırka-i Şerif camilerine akın ettiler. Özellikle Fatih Camii, Eyüp Sultan Camii ve Sultanahmet Camii’ne sığmayan cemaatin büyük bir kısmı cami avlusunda ve bahçelerde namazlarını kıldılar. Kur’an’ın indirilmeye başlandığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı bu gecede, Müslümanların refahı için dua edildi. Aşr-ı şerifler, dua ve salavatlar eşliğinde adeta bir manevi ziyafete dönen hatim şöleninde cemaat arasından gözyaşlarını tutamayanlar dikkat çekti. Tilavetler ve mevlidler, kalpleri Allah’a yakınlaştırırken birçok mü’min gecenin geç saatlerine kadar camilerde kalıp dua ve niyazda bulundu.