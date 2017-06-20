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Kadir Gecesi gözler Ayasofya Camii'nde!

"Bin aydan daha hayırlı" olan Kadir Gecesi, Ayasofya'da Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Diyanet İşleri eski başkanları Ateş ve Bardakoğlu'nun katıldığı özel bir programla idrak edilecek.

20 Haziran 2017 Salı 19:40

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Diyanet İşleri eski başkanları Prof. Dr. Süleyman Ateş ve Prof. Dr. Ali Bardakoğlu'nun katılacağı özel Kadir Gecesi programı, Ayasofya'da dualar ve tekbirlerle idrak edilecek.

Alınan bilgiye göre, TRT Diyanet'te yayınlanan "Bereket Vakti Ayasofya" isimli programın Kadir Gecesi özel yayınında Ayasofya Camisi içinde Kur'an-ı Kerim, tekbir ve ezan sesleri yükselecek.

Görmez, Ateş ve Bardakoğlu'nun konuk olarak katılacağı programda, Türkiye'nin en seçkin Kur'an okuyucuları, Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında derece alan hafızlar Kur'an okuyacak.

Program, Ayasofya'dan 2 müezzinin canlı olarak çift ezan okumasıyla son bulacak.

"Bereket Vakti Ayasofya Kadir Gecesi Özel" programı, Ali Bektaş'ın sunumuyla yarın gece saat 00.00'da TRT Diyanet'te başlayacak. 

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 19:40
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  • hasan...hasan...2 sa önce
    @El Kumpas: "El" ler bunu hiç anlamaz! Ayasofya Câmiî, Sultân Fâtih'in bizlere o büyük fethin bir hediyesidir..."Kumpas"a düşmeyelim..!
  • metemete3 sa önce
    Bütün dinlerin ibadetine ve mabetine el sürmeyen ecdadımız Fatih'in bildiği veya düşündüğü geleceğe ait bir sırrı mı var acaba,! Şuan Ayasofya'nın hakimiyeti bizde değil kim Ayasofya hukmederse dünyada hükmeder duymuştum
  • FATİH CIHANGIRİSTANBULLUFATİH CIHANGIRİSTANBULLU3 sa önce
    MAŞAALLAH BAREKALLAH ELHAMDÜLİLLAH. ..HAYDİAYASOFYA , BOYNUNUNBUKUKLUGUNUKALDIRACAĞIZ.REİS,SENI TEKRAREN KISA ZAMANDAAÇACAK ,TÜM ALEM-İ İSLÀMINSURUR VE SEVINCİNE AZ KALDI.
  • ÖnemsizÖnemsiz4 sa önce
    Birşeyi merak ediyorum inşallah oradaki isa Meryem ve imparator mozaiklerini örterler.görucez
  • kemalcekemalce4 sa önce
    Adam ayakkabıları ile geziyor edep yahu!!.
  • AydınAydın4 sa önce
    Yarın İstanbul'da olmak vardı.
  • Muhammed el kumpasMuhammed el kumpas4 sa önce
    Saygısızlık. Mutfak ve oturma odasının işlevi ayrıdır. Elim kiliselerini camii yapmak anlamsızdır.
  • kara elmaskara elmas7 sa önce
    İnşallah tamamenibadete açılır
  • yavuz 1517yavuz 15177 sa önce
    AYASOFYA, FATİH SULTAN MEHMET HAN'ın, İSLÂM DÜNYASINA hediyesidir. İSLÂM'ın, İSTANBUL'daki mührüdür. FATİH SULTAN MEHMET'in kendi malıdır. Ama, chp ceberutu, AYASOFYACA CAMİİ'ni milletin elinden almıştır. Dört gözle, millete ait olan bu kutsal camii'nin, tekrar millete iade edilmesini bekliyoruz.
  • adamin biriadamin biri7 sa önce
    Bu bile heyecan verici elh. Hadi bitsin artik su buyuk hasret.
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