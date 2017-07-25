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Kadir Abi’nin katili hâlâ firarda

57 gün önce uğradığı bıçaklı saldırı sonucu can veren merhum Genel Yayın Yönetmenimiz Kadir Demirel’in katil zanlısı Cemil Yavuz Karanfil hâlâ bulunamadı. Karanfil’in, Sakarya’nın Sapanca ve Karasu ilçelerinde saklandığına dair iddialar gündeme gelmesine rağmen güvenlik güçlerinin iki aya yakın süredir yaptıkları arama çalışmalarında bir arpa boyu yol katedilemedi.

25 Temmuz 2017 Salı 05:29
Kadir Abi’nin katili hâlâ firarda

FARUK ARSLAN / İSTANBULMübarek Ramazan ayında kızının evinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden merhum Genel Yayın Yönetmenimiz Kadir Demirel’in katil zanlısı Cemil Yavuz Karanfil, aradan geçen yaklaşık iki aylık süreye rağmen yakalanarak adalet karşısına çıkarılamadı. Güvenlik güçlerinin Sakarya’da yoğunlaştıkları arama çalışmaları hiçbir sonuç vermiş değil. Karanfil’in olayın hemen ardından polise teslim olduğu yalanını gündeme taşıyan Doğan Haber Ajansı ise, zanlıyı yakalama çalışmalarını en kritik aşamada akamete uğrattığı yönündeki kuşkuların hedefinde. Akit’in ulaştığı DHA yetkilisi Kemal Gülmüş, yalan haberin sorumluluğunu Emniyet birimlerine yükledi.

57 GÜNDÜR YAKALANAMADI

29 Mayıs’ta İstanbul Başakşehir’de yaşanan olayla Kadir Demirel’i bıçaklı saldırıda katleden, kızı Esma Demirel’i ise ağır yaralayan katil damat Cemil Yavuz Karanfil’in, Bayrampaşa ilçesindeki CYK CNC Makine adlı işyerine giden 20 bin TL para aldıktan sonra plakasını söktüğü motosikletle kayıplara karıştığı belirlenmişti. Asayiş ekipleri, arabasını bıraktıktan sonra motosikletle kaçtığı tespit edilen katil zanlısını yakalayabilmek için güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüleri inceledi. Zanlının Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçerek İstanbul’dan çıkış yaptığı öğrenildi. Polis, zanlının saklanabileceği düşünülen 18 ayrı adrese baskın düzenledi. Baskınlarda bulunamayan katil zanlısının telefonunun Sakarya’nın Sapanca ilçesinde sinyal verdiği iddia edildi. Kurulan özel ekip bu bölgede aramalarını yoğunlaştırdı. Sapanca ormanlarının içlerine kadar girilerek, buralarda bulunan mağara, ev ve baraka tipi yerler aranırken hiçbir sonuca varılamadı. 

ÖZEL EKİP KARASU’DA 

Polis ekiplerinin arama çalışmalarını Sakarya’nın sahil bölgesi olan Karasu ilçesinde yoğunlaştırdığı saptandı. Karasu’daki araştırmalarını sürdüren emniyet güçlerinin, aradan geçen 57 günlük zaman dilimine rağmen bir arpa boyu yol katedemediği bildirildi.

DHA’NIN KUŞKU DOĞURAN HABERİ

Kadir Demirel’in hayatını kaybettiği, kızı Esma Demirel’in ağır yaralandığı saldırının hemen ardından “katil polise teslim oldu” şeklinde haber hazırlayarak abonelerine servis eden Doğan Haber Ajansı (DHA) da kuşkuların odağında. Zanlı Cemil Karanfil’in hareket kabiliyetinin en kısıtlı olduğu süreçte DHA’nın gündeme getirdiği “katil teslim oldu” şeklindeki, yakalama çalışmalarını akamete uğratıcı haberi yalan çıkmıştı. Muhsin Yazıcıoğlu’nun can verdiği helikopter kazasının ardından ortaya atılan “Yazıcıoğlu ve arkadaşları bulundu, durumları iyi” şeklindeki, arama-kurtarma faaliyetlerini sekteye uğratan gerçek dışı ifadelerle benzerlik taşıyan söz konusu haberle ilgili DHA, hiçbir düzeltme yayınlamamıştı. 

Konuya ilişkin ulaştığımız DHA Genel Müdür Yardımcısı Kemal Gülmüş, sorumluluğu Emniyet birimlerine yükledi. Cemil Yavuz Karanfil’in olayın ardından polise teslim olduğu ‘bilgisini’ Emniyet kaynaklarından aldıklarını belirten DHA yetkilisi Kemal Gülmüş, bir hata olmuşsa sorumlunun kendileri değil emniyet birimleri olduğunu söyledi. Gülmüş, haberin, zanlının aranma işlemlerini akamete uğratmak için kasıtlı olarak yayınlanıp yayınlanmadığına ilişkin sorumuz üzerine görüşmeyi sonlandırdı.  

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 05:29
  1. Cemil Yavuz Karanfil
  2. Kadir Demirel’in katil zanlısı
  3. Kadir Demirel
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