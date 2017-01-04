Kadınların arazi kavgasında kan aktı

​Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde iki kadın arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kadın yaralandı.

Kadınların arazi kavgasında kan aktı
Eklenme: 04 Ocak 2017, 20:55
Bu haber 1.141 kez okundu

Olay, ilçeye bağlı İmranlar Köyü’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, D.K. (66) ile komşusu F.K. (58) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada F.K. eline geçirdiği bıçakla D.K.’yı iki yerinden yaraladı. Olay yerine çağırılan 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan D.K.’nın hayati tehlikesi bulunmazken, F.K. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. 
Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 

 
Etiketlerarazi kavgasıkadınların kavgasıkadınların bıçaklı kavgası
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.