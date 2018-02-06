Kadınlardan Zeytin Dalı Harekatı'na destek mitingi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin kuzeyinde Afrin bölgesine yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'ndaki şehitleri anma ve operasyona katılan askerlere destek amacıyla Anıt Alanı'nda miting düzenlendi. Mitingde, Çankırılı kadınlar tarafından dikilen iki bayrağın son dikişleri atılırken, biri bölgeye gönderilmek üzere Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Ergin Yılmaz'a teslim edildi, diğer bayrak ise Anıt Alanı'nda göndere çekildi. Daha sonra şehitler için okunan Kur’an-ı Kerim hatimlerinin duası yapıldı.

Çankırılı kadınlar adına basın bildirisini okuyan Mehtap Meydaneri, Zeytin Dalı Harekatı'na manevi destek vermek ve ordunun yanında olduklarını göstermek için bir araya geldiklerini söyledi.

Bugün olduğu gibi tarihte de acıyla bilenen, sabırla yoğrulan, evlatlarıyla sınanan bir milletin kadını olduklarını belirten Meydaneri, "Türk milletinin yüksek varlığına nereden bir tehlike gelecek olsa, işte o vakit biz Türk kadınları, erkeklerinin ve evlatlarının, vatanının ve bayrağının yanında her daim hazır bekledik." diye konuştu.

Meydaneri, bir asır önce Çanakkale’de, Sarıkamış’ta, dün 15 Temmuz'da olduğu gibi aynı inançla bugün de Afrin’deki Mehmetçik için bir olunduğunu vurgulayarak, "Unutulmamalıdır ki bu ülke kadınları çetindir, Anadolu kadını Türk ordusunun doğal askeridir. Bizler, 'Vatan sağ olsun' diyen kınalı kuzular yetiştirdik ve yetiştirmeye devam edeceğiz, Bu vatan uğrunda ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, huduttan hududa sel olup koşan gözü pek evlatlarımız ile gurur duyuyoruz. İnanıyoruz ki Afrin'de de barış, güven ve huzur dolu günler yakındadır." ifadelerini kullandı.

Programa Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, AK Parti Çankırı İl Başkanı Celal Kaman, İl Genel Meclisi Başkanı Ruhi Şeker, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt ve çok sayıda vatandaş katıldı.