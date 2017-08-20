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Kadınlardan tarhana yapımı eğitimi

Seferihisar Belediyesi, Köy Koop. ve Slow Food Teos işbirliğiyle Ulamış köyünde “Seferihisar Geleneksel Tarhana Atölyesi” düzenlendi. Ulamışlı kadınların yaptığı tarhanalar kapış kapış satıldı.

20 Ağustos 2017 Pazar 16:07
Kadınlardan tarhana yapımı eğitimi

Özellikle kış aylarında sofralarımızın vazgeçilmezi tarhana yapımı geçen cumartesi günü Ulamışlı kadınlar tarafından geleneksel yöntemlerle yapıldı. Köylü kadınlar büyük bir emek gerektiren tarhananın yapımını başında sonuna atölyeye katılanlara uygulamalı olarak anlattı. Etkinliğe Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Köy Koop Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer de katıldı.

100 kilo tarhana kapış kapış satıldı

Sabahın erken saatlerinde tarhananın ham maddesi olan soğan, domates, kırmızı biber ve tarhana otunun bir kazana koyulup odun ateşinde pişirilmeye bırakılmasıyla hazırlıklar başladı. Ardından köylü kadınlar pişen tarhanayı makinada yoğurduktan sonra atölye katılımcılarıyla birlikte çarşafların üstüne sererek kurutmaya bıraktı. Ulamış üretici pazarının da açık olduğu atölye günü yapılan yaklaşık 100 kilo tarhana henüz hamur halindeyken kapış kapış satıldı.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 16:07
  1. Sabah
  2. Seferihisar
  3. Ula
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