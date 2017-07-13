Kadınlara öncelikli vagon için anket yapılıyor

Bursa’da kenti içi ulaşımında kullanılan hafif raylı sistemde kadınlara öncelik tanınacak vagon uygulamasına geçiliyor.



Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Şirketi Burulaş yetkilileri, vatandaşlardan büyükşehir belediyesine gelen talep üzerine uygulamaya başlanacağını belirterek, en son vagonda kadınlara öncelik tanınacağını, ancak erkeklerin de bu vagonlarda seyahat edebileceklerini açıklamıştı.



Bursa'nın ardından diğer şehirlerde de başlanılması düşünülen uygulama için Bursa’nın yerel internet gazetesi Olay Bursa, bir anket yayımladı. Ankette katılımcılara, “Bursa'da başlatılan ‘kadınlara özel vagon’ uygulamasını destekliyor musunuz?” sorusu yöneltilerek vatandaşların tercihlerini soruldu.



Anket için sizde http://m.olaybursa.com/bursada-baslatilan-kadinlara-ozel-vagon-uygulamasini-destekliyor-musunuz-anketi-10a.htm adresine girerek oyunuzu kullabilirsiniz.