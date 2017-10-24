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Kadınlar, zorla saçlarını kesen işgalcileri protesto etti

Yüzlerce kadın ve çocuk Keşmir’de toplanarak zorla kadınların saç örgülerini kesen Keşmir Polisini ve Hindistan destekçisi grupları protesto etti

24 Ekim 2017 Salı 20:01
Kadınlar, zorla saçlarını kesen işgalcileri protesto etti

Uluslararası medyaya göre Hindistan işgali altındaki Keşmir’de son altı haftada 200’ün üzerinde vaka yaşandı. Kurbanlardan bazılarının ise saçı kesilmeden önce darp edildiği ve ilaçla uyuşturulduğu belirlendi.

Protestocular, Hindistan’ın Keşmir’i işgal etmesine karşı çıkan pankartların yanı sıra kadınların saç örgülerini keserek onların özel hayatına müdahale edilmesini kınayan dövizler taşıdı.

Yerde duran bir pankartta ise Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat’ın üzerinde çarpı işareti bulunan fotoğraflarının olduğu görüldü.

Göstericiler ayrıca ‘özgürlük istiyoruz, özgürlük alacağız’ ve ‘geri git Hindistan, geri git’ gibi sloganlar attı.

Emniyet, olayın sorumluları hakkında bilgi getirene 600.000 Rupi ödül vadetti.

Protestoyu organize eden Pasban-i Hurriyet Cemmu ve Keşmir Lideri Üzeyr Ahmed Gazali, ‘olayların arkasında Hindistan olduğundan eminiz’ dedi.

asyanınsesi 

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 20:01
  1. Keşmir
  2. Hindistan

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