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Kadınlar mı, yoksa erkekler mi daha duygusal?

İslam’a göre, kadınlar mı daha duygusal yoksa erkekler mi?

24 Ocak 2018 Çarşamba 19:02
Kadınlar mı, yoksa erkekler mi daha duygusal?

Peygamber Efendimiz buyuruyor:

“Kadınlara iyilikle muâmele edin, zîrâ kadın kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburga kemiğinin en eğri kısmı üst tarafıdır. Onu düzeltmeye çalışırsan kırılır, kendi hâline terkedersen, devamlı eğri kalır. O halde kadınlara karşı iyi davranın.” (Buhârî, Enbiyâ, 1) buyurmuştur.

KADIN MI ERKEK Mİ DAHA DUYGUSAL?

Cenâb-ı Hak kadını, duygu bakımından erkeğe göre daha zengin yaratmıştır. “(O) atılan bir sudan yaratıldı. (Bu su, erkeğin)  bel  kemiği  ile  (kadının)  göğüs kemikleri arasında  (ki uzuvlardan)  çıkar.”  (Târık, 6,7) âyet-i kerîmelerinde çocuğun yaratılışının başlangıcı anlatılırken, erkekten gelen kısmın “sulb: bel kemiği” civarından, kadından gelen kısmın ise “terâib: kalbin yakınında bulunan ve bir his merkezi olan göğüs kemikleri” arasından çıktığı bildirilmektedir. Bu, kadının zengin bir duygu dünyasına sâhip olduğuna işâret etmektedir. Allah Teâlâ kadına, bu duygu ve his zenginliğini, neslin muhâfazası ve terbiyesi ona âit olduğu için vermiştir. Bunun için kadınlara iyi davranılmalıdır.

Baba, evlâda anne gibi bakamaz, bakımını yapamaz, onun için uykusunu terk edemez. Evlât sele kapılsa kadın arkasından kendisini fedâ ettiği halde, erkek bunu yapamaz. Anne devamlı evlâdının çilesi, kaygısı ve muhabbeti içinde yaşar. Onu dokuz ay karnında, iki yıl kucağında, bir ömür boyu ise kalbinde taşır. Evlât yemese, içmese annenin huzûru kaçar. O ağlarsa anne de ağlar. İşte bunun içindir ki anne hakkı ödenemez.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Nebiler Silsilesi

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 19:02
  1. Duygusal
  2. Merhamet
  3. acımak
  4. Kadınlar
  5. Erkekler
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