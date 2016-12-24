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Kadınlar işsizliğe 'el sanatlarıyla' meydan okuyor

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun kırsalında bulunan Adalet Mülteci Kampı'nda hasır örücülüğü ve çömlekçilik gibi geleneksel el sanatlarıyla uğraşan kadınlar, aile bütçesine katkı sağlayarak işsizlikle mücadele ediyor.

Kadınlar işsizliğe 'el sanatlarıyla' meydan okuyor
Eklenme: 24 Aralık 2016, 22:55
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Somali'nin başkenti Mogadişu'nun kırsalında bulunan Adalet Mülteci Kampı'nda hasır örücülüğü ve çömlekçilik gibi geleneksel el sanatlarıyla uğraşan kadınlar, aile bütçesine katkı sağlayarak işsizlikle mücadele ediyor.

Mogadişu'daki kamplara yapılan insani yardımların azalması, zor yaşam şartları, yerel para biriminin değersizliği, enflasyon ve ekonomik krizler Somalili kadınları atalarından yadigar geleneksel el sanatlarına yöneltiyor.

Eş-Şebab örgütü militanları ile hükümet güçleri arasında çatışmalara sahne olan ve geçen aylarda kuraklığın etkili olduğu Aşağı Şabel bölgesinden gelenlerin büyük çoğunluğunu oluşturduğu sığınmacılar, kamplarda ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalıyor.

Kampta insani yardım beklemekten yorulan yaklaşık yüz kadın her sabah bağışlarla kurulan mütevazı atölyelerinde, şarkılar söyleyerek çalışmaya başlıyor. Çeşitli kalite, model ve fiyatta testi, yelpaze, sepet, süpürge üretilen atölye, ailelerini geçindirmek zorunda olan kadınlara iş fırsatı sunuyor.

AA muhabirine konuşan atölye çalışanlarından Fatıma Muhammed, ilerleyen yaşına rağmen hasır sepetler üretmek için zamanla yarıştığını belirtti. Atölyede yerini alıp, çalışacağı renkleri seçen Muhammed, "Çocuklarımızı bırakıp buraya ekmek parası kazanmaya geliyoruz." dedi.

Sığınmacı kadınlardan Rukiye Nur, bu atölyenin kendisine meslek edindirdiğini, her gün elinden geldiğince sepet ve yelpaze üretmeye çalıştığını söyledi. 

Diğer kadınlar gibi geçim sıkıntısı derdiyle atölyede çalışmaya başlayan 60 yaşındaki Betule Abdullah da "Torunlarımın rızkını kazanmak için çalışıyorum. İlgili kurumlardan basit ve eski aletlerle yaptığımız mesleğimizi geliştirmesini talep ediyoruz." diye konuştu. 

 

 
EtiketlerMogadişuAdalet Mülteci KampıSomali
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