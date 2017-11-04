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Kadınlar erkeklerle aynı maaşı almak için 217 yıl bekleyecek

Dünya Ekonomik Forumu'nun dünya genelinde yaptığı bir araştırmaya göre, kadınların erkeklerle aynı maaşı almaları için 217 yıl beklemesi gerekiyor.

04 Kasım 2017 Cumartesi 10:09
Kadınlar erkeklerle aynı maaşı almak için 217 yıl bekleyecek

Dünya Ekonomik Forumu'nun (World Economic Forum/WEF) dünya genelinde yaptığı bir araştırmaya göre, kadınların erkeklerle aynı maaşı almaları ve iş yerinde eşit bir şekilde temsil edilmeleri için 217 yıl beklemesi gerekiyor.

WEF'in yaptığı açıklamaya göre, kadınlar şu an erkeklerin neredeyse yarısı kadar maaş alıyor ve bu durum, cinsiyetler arasında yüzde 58 oranında bir ekonomik uçurum oluşturuyor.

WEF Eğitim, Cinsiyet ve Çalışma Başkanı Saadia Zahidi, "2017 yılında kadın erkek eşitliği gelişiminde ters yöne gitmememiz gerekir. Cinsiyet eşitliği ahlaki ve ekonomik bir gereklilik. Birkaç ülke bu durumun farkında ve bu ülkeler cinsiyet ayrımına karşı aldıkları ileriye yönelik sonuçları görmeye başlamış olabilir" dedi.

WEF tarafından 2017 yılında yayınlanan cinsiyet eşitsizliği konusundaki ikinci makalede belirtilen sonuçlar, iş gücüne kaç erkek ve kaç kadının katıldığını, kazandıkları maaşları ve kendilerine verilen işlerin gelişimini ölçerek oluşturuluyor.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 10:09
  1. Dünya Ekonomik Forumu'

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