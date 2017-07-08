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Kadınlar damacanalarla yangını söndürmeye çalıştı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında 12 hektar otluk ve makilik alan kül oldu. Bir ev yanmaktan son anda kurtulurken kadınlar yangına bidonlarla su taşıdı.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:29
Kadınlar damacanalarla yangını söndürmeye çalıştı

Gümüşlük Mahallesi Dereköy mevkiindeki tepede makilik alanda yangın çıktı. 12 hektarlık alanın kül olduğu yangına 3 helikopter, 1 uçak, 1 ilk müdahale aracı, 4 arazöz,4 itfaiye aracı, 14 yangın işçisi ve çok sayıda itfaiye eri yangına müdahale etti. Arazinin engebeli olması nedeniyle yangına müdahale güçlükle sağlandı.

Yangının rüzgarın etkisi ile bir anda büyüyerek yerleşim yerlerine yaklaştı. Zeytin ağaçları yangından zarar görürdü. Bir evin bahçesine kadar ulaşan alevler ev sahibinin ve orman işçilerinin müdahalesiyle eve 5 metre kala söndürüldü. Ev sahibi ise 5 litrelik su bidonu ile yanığı söndürmeye çalıştı. Ellerine aldıkları çalılarla yangına müdahale eden ev sahipleri son anda evi yanmaktan kurtardı.

Damacanalarla yangına müdahale

Dere köyden gelen 6 kadın ise ellerinde su dolu damacanalarla yangına müdahale etmek için seferber oldu. Kadınlar engebeli araziye girerek yangında sönmeyen bölgelerinde su taşıdı. Vatandaşların da yardımıyla yangın söndürülerek soğutma çalışması başlatıldı.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:29
  1. Muğla
  2. Gümüş
  3. Bodrum
  4. Yangın
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