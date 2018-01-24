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Kadın teröristler sokaklara çıktı

Afrin'de teröristlere sivil halkmış gibi görünmeleri için kıyafet değiştirmeleri talimatı verildi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 17:05
Kadın teröristler sokaklara çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki teröristleri temizlemek için başlattığı operasyonda 268 PKK'lı terörist öldürüldü.

Beş günlük operasyon sürecinde büyük kayıp veren teröristlerin son oyunu ise "Siviller öldürülüyor" oldu.

"ÇOCUK VE KADINLARI KULLANIYORLAR"

TSK'dan bu konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, "PKK/PYD-YPG terör örgütünün başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı tespit edilmiştir." denildi.

Elinde çantaları ile sivil görünümlü poz veren teröristler, bir başka fotoğrafta elinde silah taşıyor. 

 

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 17:05
  1. PKK/PYD-YPG
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
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