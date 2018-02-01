Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

CHP'li Öztürk'ten büyük rezalet! Kadın personeli taciz etmiş

CHP'li Öztürk Yılmaz’ın AB Daimi Temsilciliği’nde müsteşar olduğu dönemde bir kadın personeli telefonla taciz edip otel odasına çağırdığı gerekçesiyle müsteşarlık görevinden kovulduğu öğrenildi.

01 Şubat 2018 Perşembe 07:37
CHP'li Öztürk'ten büyük rezalet! Kadın personeli taciz etmiş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ağır hakaretlerde bulunan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında galiz küfürler eden ve rehin kaldığı dönemde aşçısı Erdan Köksal'a yumruk atan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın; Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı'nda çalışan kadını taciz ettiği ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, AB Daimi Temsilciliği'nde müsteşar olduğu dönemde temsilcilikte çalışan bir kadını taciz etti ve otel odasına çağırdı. Öztürk'ün eşinin olayı öğrenip Dışişleri Bakanlığı'na gelerek olay çıkarması üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında; Yılmaz'ın telefonundaki mesajları incelendi; gönderdiği mesajlarda bakanlık çalışan kadını tacizi belgelendi ve ardından AB Bakanlığı görevinden kovuldu. Yılmaz'ın, AB Bakanlığı'nda 15 gün gibi kısa sürede görev yaptığı öğrenildi. Yılmaz'ın; kadını taciz etmesi ve otele davet etmesi olayının Egemen Bağışı'ın AB Bakanı, Volkan Bozkır'ın müsteşar olduğu dönemde yaşandığı öğrenildi.

HAKARETLER SAVURDU

Türkiye'nin Musul Başkonsolosu'yken DEAŞ tarafından rehin alınan Öztürk Yılmaz, o dönemde kendi aşçısı Ersan Köksal'a yumruk attığı, kavga sırasında kendisi de yüzünden yaralanmıştı. Öztürk, Yılmaz'ın yurda döndüğünde yüzündeki çizikler dikkat çekmişti. Musul Başkonsolosluğu'nda görevli güvenlik amirleri; Öztürk Yılmaz hakkında "rehin tutuldukları sürede konsolosluk çalışanları ve polislere hakaretler yağdırdığı" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

FETÖ DERGİSİNE RÖPORTAJ VERDİ

FETÖ'nün haftalık yayın organı olan ve KHK ile kapatılan Aksiyon Dergisi'nin; Öztürk Yılmaz'ın CHP'den milletvekili olmasının ardından röportaj yaptığı ortaya çıktı. Yılmaz'ın; 21 Aralık 2015 tarihinde yayımlanan röportajında Türkiye'yi suçlamış ve "IŞİD'le hiçbir ülke yeterince mücadele etmiyor" iddiasında bulunmuştu. Yılmaz, rehin tutulduğu süreçle ilgili ise konuşmadı.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 07:37
  1. Öztürk Yılmaz
  2. taciz
  3. kadın personel
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'ye çağrı yaptı: Sakın bu tuzağa düşmeyin!
    1. Türkiye'ye çağrı yaptı: Sakın bu..
    2. Bakan açıkladı! Yüzde 20 ek vergi alınac
    3. Kadın personeli taciz etti,..
    4. Bakanlık açıkladı! Hastanelerde yeni..
    5. ABD fena rezil oldu! Füzeyi..
    6. Hattı kestik! Kalleş PKK'ya 200 milyon..
    7. Futbolda ara transfer dönemi sona erdi
    8. Başakşehir'in yıldız ismi takımdan..
    9. Bayern Münih'te golcü oyuncu sakatlandı!
    10. Siz işgali iyi bilirsiniz
    11. Florentin Pogba resmen Süper Lig..
    12. Fenerbahçe son saniyede!
    13. ABD’den S-400 itirafı: "Vazgeçirmeye..
    14. Ve Volkan Şen Konyaspor'da
    15. Aykut Kocaman: Bizim şampiyon olma..
    16. O şahsın akli dengesi bozuk
    17. İşte Öztürk Yılmaz gerçekleri
    18. İşte İsrail'in bu ay katlettiği çocuk..
    19. Adana Valiliği'nden flaş Furkan Vakfı..
    20. Bekamız için nükleer füze şart
    CHP çalkalanıyor: Artık kafamızı dışarı bile çıkarmıyoruz
    CHP çalkalanıyor: Artık kafamızı dışarı bile çıkarmıyoruz
    Barzani yönetiminden küstah 'Zeytin Dalı' kararı!
    Barzani yönetiminden küstah 'Zeytin Dalı' kararı!
    Mezarlıkta esrarengiz olay! Mezarlar kendi kendine...
    Mezarlıkta esrarengiz olay! Mezarlar kendi kendine...
    İsrail helikopteri düştü! Öyle bir sebebi var ki
    İsrail helikopteri düştü! Öyle bir sebebi var ki
    Rusya'ya karşı kurulmuştu, şimdi bakın ne oluyor
    Rusya'ya karşı kurulmuştu, şimdi bakın ne oluyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.02.2018
    Esed YPG'yi sattı...Sıkışıp kaldılar!
    Esed YPG'yi sattı...Sıkışıp kaldılar!
    25 yıldan beri FETÖ içindeymiş!
    25 yıldan beri FETÖ içindeymiş!