Kadın örgütlerinin 'Öztürk Yılmaz' sessizliği

YENİAKİT.COM.TR - Mehmetçik ile birlikte Afrin’de terör örgütlerine karşı canı pahasına mücadele veren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)'ya ‘terörist’ diyebilecek kadar ileri giden ancak terör örgütü PKK’ya tek laf edemeyen CHP’li Öztürk Yılmaz ile ilgili skandal bir gerçek ortaya çıkmıştı. Yılmaz’ın AB Daimi Temsilciliği’nde müsteşar olduğu dönemde bir kadın personeli telefonla taciz edip otel odasına çağırdığı gerekçesiyle müsteşarlık görevinden kovulduğu öğrenildi.

KADIN ÖRGÜTLERİ SESSİZ KALMAYI TERCİH ETTİ

Ancak her konuda açıklama yapıp yaygara koparan kadın hakları örgütleri söz konusu CHP olunca dut yemiş bübüle dönüyorlar. Savunmasız bir kadını taciz edip odasına çağıran CHP’li Öztürk Yılmaz’a karşı tepki açıklaması yapma gereği duymayan kadın örgütleri samimiyet testinden geçemedi. Sözde kadın haklarını savunduklarını iddia eden Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Mor Kadın Dayanışması, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Nar Kadın Dayanışması ve Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği gibi derneklerin aslında meselelere ideolojik bir bakış açısıyla yaklaştıkları bu olayla birlikte bir kez daha gün yüzüne çıktı.

ÇALIŞTIĞI KADIN 4 AY DAYANABİLMİŞ

Bugünkü ''Öztürk Yılmaz’ın sırları'' başlıklı yazısında bu konuya değinen Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Öztürk Yılmaz ile ilgili çarpıcı bilgiler verdi.

Yılmaz’ın, CHP'de görev almaya başladığında bir hemşerisini Brüksel'den Ankara'ya getirdiğini belirten Övür, Yılmaz’ın iyi eğitim almış olan bu kadın görevliyle çalışmaya başladığını ancak kadın görevlinin Öztürk Yılmaz’ın yanında sadece 4 ay dayanabildiğini ve apar topar CHP'den ayrıldığını aktardı.

FETÖ’CÜLERLE KOL KOLA!

Mahmut Övür, CHP’li Öztürk Yılmaz’ın kirli çamaşırlarını ortaya döktüğü yazısının devamından Yılmaz’ın FETÖ ile olan yakın ilişkisine de mercek tuttu ve ilginç bir anektodu paylaştı.

İşte Övür’ün yazısından o bölüm;

''Yılmaz'ın geçmişi deşildikçe daha neler neler çıkacak? O geçmişin en kirli yanı, FETÖ ile ilişkisiydi. Irak Kürt bölgesindeki FETÖ'cülerle buluşmalarının fotoğrafları medyada yayınlanınca sadece şunu demekle yetindi: "Ben herkesle fotoğrafçektiririm." Acaba o kadar basit miydi?

Milletvekili olduğu memleketi Ardahan'da söylenenler bu ilişkinin hiç de o kadar basit olmadığını, özel bir geçmişe dayandığını gösteriyor. Bölgenin yerel gazetecilerinden Sürmeli Kılıç anlatıyor:



"Seçim döneminde dayımın oğlu Taşhan Deniz bana gelip, 'Sen bölgede etkilisin Öztürk Yılmaz'a destek ver' dedi. Şaşırmıştım, çünkü dayımın oğlu Taşhan sicilli bir Fetullahçı'ydı, yani FETÖ'cüydü. Ben destek veremeyeceğimi söyledim, ertesi gün bu kez Öztürk Yılmaz'la geldi. Destek olmam için ısrar ettiler ben yine kabul etmedim. Bu ikisi çocukluk arkadaşıydı ama Taşhan arkadaşlık nedeniyle destek verecek bir insandeğil, koyu bir cemaatçiydi. Ayrıca onun 15 Temmuz öncesi buradaki bölge komutanıyla yemek yediği hatta Kandil'le ilişkisi olduğu da ciddi ciddi konuşuluyor. Şimdi FETÖ'den aranıyor, kaçak yani, o komutan da tutuklu..."

Yılmaz'ın bu sorulara ne cevap vereceğinden çok CHP'nin bu iddialar karşısında nasıl bir tutum alacağı merak ediliyor.''

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