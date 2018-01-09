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Kadın öğretmene park dayağı!

Mersin'de 2 çocuk annesi kadın lise öğretmeni, araç park etme meselesi yüzünden çıkan tartışmada, komşusunun oğlu tarafından feci şekilde dövülerek hastanelik edildi.

09 Ocak 2018 Salı 11:29
Kadın öğretmene park dayağı!

İddiaya göre, Hasan Akel Lisesi coğrafya öğretmeni Hülya Öksüz (51), merkez Toroslar ilçesi Osmaniye Mahallesi'ndeki evinde ders notlarını girdiği sırada, komşusunun oğlu zile basarak, otobüs geleceğini, bu yüzden aracını biraz daha ileriye almasını istedi.

Bunun üzerine birinci kattaki evinden aşağıya inen Öksüz, apartmanın önündeki otomobilini istenilen yere çekti. Ardından komşusunun oğluna 'Öğretmenden bu saatte ne iş istiyorsunuz?' diye takılan Öksüz ile B.B. arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

TARTIŞMA SONRASI EVİNE DÖNDÜ

Tartışma sonrası evine dönen Öksüz, kapıdan içeriye girdiği sırada arkasından gelen B.B.'nin saldırısına uğradı. Feci şekilde darp edilen Hülya Öksüz, çığlıklarını duyan komşularının yardımı ile Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yediği dayak sonrası yüzünden ve kafasında şişlikler oluşan Öksüz, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, saldırgan şikayet üzerine gözaltına alındı.

ACILAR İÇİNDE YAŞADIĞI OLAYI ANLATTI

Hastanede acılar içerisinde yaşadığı olayı anlatan Öksüz, evde ders notlarını girdiği sırada komşunun oğlunun zile basıp aracı biraz ileriye almasını istediğini belirterek, "Önce 'anahtarı at' dedi, ben kendim alırım diyerek aşağıya indim. Aracı ileriye aldım, ilk aldığımı beğenmedi biraz daha ileriye aldırttı. Ben bu arada kendisine takıldım, 'Öğretmenden bu saatte ne iş istiyorsunuz?' dedim. Sonra yukarıya çıktım, baktım o da arkamdan geldi. Dönüp bakınca, 'Ben 4. kattakilere gidiyorum' dedi. Ben birinci katta oturuyorum, tam kapıdan içeriye girdiğim sırada arkamdan gelip saçlarımdan yakaladı. Sonra evin içine girerek vurmaya başladı" dedi.

"ARABAMI ÇİZMİŞSİN DEDİ"

O anda evde kendisinden başka kimsenin olmadığını söyleyen Hülya Öksüz, "Aslında ben ne dediyse yaptım, arabayı da istediği yere çektim. Aracı çektikten sonra sohbet ederken bana, 'Sen mahalledeki arabaları çiziyormuşsun, benim arabamı da çizdin, ben ekmeğimden oldum' dedi. Oysa ben kimsenin arabasını falan çizmedim" diye konuştu.

SAÇINDAN TUTUP KAFASINI YERE VURDU

Saldırganın eve girdiğinde saçından tutup kafasını yere ve dolaplara vurduğunu anlatan Öksüz, "Gırtlağımı sıktığında nefessiz kaldım. Bir ara bayıldım. Kapı açıktı bağırmaya çalıştım. Ben orada neredeyse ölüyordum. İstediğini ara, seni ben buradan göndermesini bilirim, seni öldüreceğim diye tehditler savurdu" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 11:29
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