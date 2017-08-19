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Kadın memuru 'ByLock' ile korkutup altınlarını aldı

Bir kurumda memur olarak çalışan bedensel engelli Mine Yaşar'ı 'ByLock' kullandığını söyleyerek korkutan dolandırıcı, 6 Cumhuriyet altınını aldı. Mobese görüntülerinden belirlenen dolandırıcı, polis tarafından 2 saatta yakalandı.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 12:26
Kadın memuru 'ByLock' ile korkutup altınlarını aldı

Olay, geçen 7 Ağustos'ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Yakutiye İlçesi'nin Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde oturan memur 36 yaşındaki Mine Yaşar'ı telefonla arayan bir kişi, telefonuna 'Bylock' indirildiğini polisin gelip evde arama yapacağını söyledi. Arayan kişi, Mine Yaşar'dan evde bulunan altın ve paraların bir poşete koyup, telefonu kapatmadan evin yakınındaki Tatbikat İlkokulu önünde bekleyen sakallı kişiye teslim etmesini istedi. Bunun üzerine Yaşar, evde bulunan 6 Cumhuriyet altınını belirtilen kişiye verdi. Yaşar, kısa bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu. Mine Yaşar, Mobese kayıtlarından 30 yaşlarında uzun boylu, esmer, ince yapılı, sakallı kişiyi teşhis etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, dolandırıcıyı yakaladı.

'DOLANDIRILACAĞIM AKLIMA GELMEDİ'

Mine Yaşar,  annesinin beyin ameliyatı geçirdiği için aklının başında olmadığını belirterek, şunları anlattı:

"ByLock( indirildiğini söyleyince kamuda çalıştığım için çok korktum. Dolandırlacağım aklıma gelmedi. Altınlarla ile birlikte Tatbikat İlkokulu'na gittim. Oradaki şahıs altınları aldı ve uzaklaştı. Orada bir emniyet görevlisine denk geldim. O da bana karakola gitmemi söyledi. Şahıs altınlarla beraber horasan'da yakalandı. Vatandaşlar böyle kişilere inanmasınlar."

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 12:26
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