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Kadın hırsız çetesi kıskıvrak yakalandı

Düzce’de daha önce Konuralp bölgesinde hırsızlık olayına karışan ve kaçmayı başaran 3 kişilik kadın hırsızlık çetesi, şehir merkezinde hırsızlık yapmak üzereyken yakalandı.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:31
Kadın hırsız çetesi kıskıvrak yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan, Düzce’ye gelen 3 kadın, 2 Ağustos’ta Konuralp Çiftepınarlar Mahallesi’nde bazı ziynet eşyaları ile para çalarak geldikleri araçla Düzce’den ayrılıp kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarını inceleyen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Şubesi ekipleri kadınların S.O, S.V ve P.O olduklarını, daha önce de haklarında hırsızlık suçlaması ile işlem yapıldığını tespit etti.

Düzce’ye tekrar aynı araçla gelen kadınlar Kültür Mahallesi Çamlık Sokak’ta bir eve girmek üzereyken Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanarak Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile gözaltına alındı. Kadınlar, sağlık kontrollerinin ardından Düzce Adliyesine getirildi. Burada kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına su şişesi atan ve küfürler yağdıran 3 kadın ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:31
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Ankara
  3. Düzce
  4. Cumhuriyet Başsavcılığı
  5. Konur
  6. Konuralp
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