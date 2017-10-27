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Kadın girişimcilere dijital ekonomiyle destek

Kadın girişimcileri desteklemek üzere hayata geçirilecek SheMeansBusiness projesinin lansman toplantısı, 31 Ekim 2017 Salı günü Istanbul’da gerçekleştirilecek.

27 Ekim 2017 Cuma 10:56
Kadın girişimcilere dijital ekonomiyle destek

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Facebook Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkan Yardımcısı Nicola Mendelsohn’un yanı sıra Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya Matraş’ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda, kendi işlerini kuran ve yeni girişimci olmak isteyen kadınları desteklemek üzere başlatılan SheMeansBusiness projesinin detayları paylaşılacak. 

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 10:56
  1. SheMeansBusiness
  2. Facebook
  3. TOBB
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