Kadın girişimcilere dijital ekonomiyle destek

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Facebook Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkan Yardımcısı Nicola Mendelsohn’un yanı sıra Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya Matraş’ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda, kendi işlerini kuran ve yeni girişimci olmak isteyen kadınları desteklemek üzere başlatılan SheMeansBusiness projesinin detayları paylaşılacak.