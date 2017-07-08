Kadın girişimcilere 1 milyar dolar!

Dünya Bankası gelişmekte olan ülkelerdeki kadın girişimcileri desteklemek için 1 milyar dolardan fazla fon büyüklüğüne sahip kamu-özel kredi programını hayata geçirdi.

Dünya Bankası yaptığı açıklamada fonun ilk parçası olan 325 milyon dolarlık kısmının Almanya, ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile bazı özel sermaye şirketleri tarafından karşılanacağı belirtildi.

Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim ise açıklamasında, “Bu, kadın girişimcileri destekleyecek milyarlarca dolarlık bir fon olacak. Bu program küçük bir proje değil. Gelecekte dünyanın ekonomik büyümesine yön verecek büyük bir proje." dedi.

Kredileri bu yılın sonunda vermeye başlayacak program kapsamında hükümetler ile birlikte çalışılacak. Program dahilinde ayrıca gelişmekte olan ülkelerdeki iş sahibi kadınlar dünyanın önde gelen danışmanlarından da mentörlük desteği alacak.